Іран погрожує Україні через допомогу Ізраїлю

Максим Бурич
Азізі: Дії України щодо допомоги Ізраїлю за допомогою безпілотників перетворюють всю територію України на законну та легальну ціль
фото: Tehran Times

Тегеран назвав усю територію України «законною ціллю»

Дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iranintl.

Голова профільного комітету іранського парламенту Ебрагім Азізі опублікував резонансну заяву. Він стверджує, що Україна нібито прямо втрутилася в конфлікт на боці Ізраїлю, надаючи технології та екіпажі безпілотників.

«Дії України щодо допомоги Ізраїлю за допомогою безпілотників перетворюють всю територію України на законну та легальну ціль для Ісламської Республіки, згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй», – написав Азізі.

Як відомо, ситуація в іракській столиці різко загострилася вранці в суботу, 14 березня. Один із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі став ціллю прямої ракетної атаки.

Раніше повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

