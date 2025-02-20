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Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 20 лютого
фото: ДСНС Одещини

Росіяни другу ніч поспіль атакували міста України, президент США Дональд Трамп виступав на саміті FII Priority Miami у Флориді, у США зіткнулись два літаки, у Москві горів інститут з системи російської оборонки.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни другу ніч поспіль атакували міста України

У ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. 

У Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакували безпілотниками столицю. У Голосіївському районі міста Києва впали уламки знешкодженого ворожого БпЛА.

Майже опівночі російські терористи атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Серед постраждалих діти. Один з КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті Херсона. Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят – хлопчика і дівчинку, їхню маму ще шукають.

Ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Внаслідок атаки без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.
Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Також пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала 55-річна жінка.

Трамп виступав на саміті у Флориді

У своїй промові він згадав про Україну та українського лідера Володимира Зеленського. Дональд Трамп повторив, що якби він був на посту президента США, то війни б не сталось. Трамп висловив свої сподівання, що увійде в історію як миротворець, бо вже тривають успішні перемовини з російською стороною.

Президент Трамп зазначив, що любить Україну, але якщо не буде укладена мирна угода між Росією та Україною, то України не буде. Американський лідер ще раз зазначив, що не розуміє, чому протягом трьох років сторони не сідали домовлятись про завершення війни. Водночас заявив, що і сам Зеленський не робив дій, які б могли зупинити війну в Україні.

У США зіткнулись два літаки

На півдні Аризони (штат США) у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей. На борту кожного літака було по дві людини, коли вони зіткнулися в регіональному аеропорту Марана на околиці Тусона.

Один літак безпомилково приземлився, а інший вдарився об землю біля злітно-посадкової смуги та загорівся. Департамент поліції Марани підтвердив, що двоє загиблих були на борту одного літака, і сказав, що рятувальники не мали можливості надати медичну допомогу. Двоє людей на іншому літаку не постраждали.

У Москві горів інститут з системи російської оборонки

У Москві сталась масштабна пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. Лєбєдєва на Варшавському шосе. Для гасіння полум'я задіяли гелікоптер. Про причину загоряння не повідомляють.

Пожежа поширилась на 1500 квадратних метрів, покрівля і стіни будівлі обвалилася, у полум’ї вибухають газові балони. Приміщення інституту фактично повністю зруйноване. Відомо, що 30 співробітників наукової установи самостійно рятувалися від вогню. Про постраждалих, внаслідок пожежі, не повідомляється. До гасіння пожежі задіяно 170 рятувальників та 50 одиниць спеціальної техніки.

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Теги: росіяни Дональд Трамп літак рятувальники гелікоптер Херсон президент жінка харчування ворог пожежа

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