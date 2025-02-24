Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ Нової Зеландії також оголосив про подальший внесок у розмірі $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Stuff.
Повідомляється, що відповідна заява міністра Пітерса була озвучена до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», – сказав він.
Очікується, що додаткові санкції стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».
Міністр закордонних справ Нової Зеландії також оголосив про подальший внесок у розмірі $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ, яким керує Світовий банк.
До слова, з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні буде оголошено про передачу систем ППО від Швеції. Зокрема, Стокгольм передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2.
«Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо власну безпеку», – зазначили шведські чиновники.
Днями стало відомо, що Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.
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