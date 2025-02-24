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Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс
фото: flickr.com/oic-aa-istanbui

Міністр закордонних справ Нової Зеландії також оголосив про подальший внесок у розмірі $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Stuff.

Повідомляється, що відповідна заява міністра Пітерса була озвучена до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», – сказав він.

Очікується, що додаткові санкції стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».

Міністр закордонних справ Нової Зеландії також оголосив про подальший внесок у розмірі $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ, яким керує Світовий банк.

До слова, з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні буде оголошено про передачу систем ППО від Швеції. Зокрема, Стокгольм передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2.

«Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо власну безпеку», – зазначили шведські чиновники.

Днями стало відомо, що Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

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Теги: санкції Нова Зеландія росіяни

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