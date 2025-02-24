Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн

Стокгольм передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2

В уряді Швеції заявили про передачу Україні систем протиповітряної оборони (ППО) вартістю 1,2 млрд крон (майже 113 млн доларів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Svenska Dagbladet.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Йоган Персон у статті для газети зазначили, що з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні буде оголошено про передачу систем ППО.

У статті вказано: «Тепер можуть оголосити про закупівлю систем ППО на загальну суму 1,2 млрд крон для передачі в дар Україні».

«З огляду на зростальну інтенсивність російських ракетних обстрілів та атак з використанням дронів і бомб, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони» , – йдеться у статті.

Повідомляється, що Стокгольм передасть системи Robot 70 і Tridon Mk2. Система Robot 70 – це перевірений комплекс, який був розроблений та вдосконалений. А Tridon Mk2 може протистояти російським масованим ударам простими безпілотниками та ракетами.

«Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо власну безпеку», – зазначили шведські чиновники.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується оголосити про новий пакет допомоги для України, на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Україну щодо укладення мирної угоди з Росією.

До слова, Bloomberg повідомляв, що Європейський Союз готує пакет близько €20 мільярдів додаткової військової підтримки для України. Пакет готується на тлі останньої критики президента США Дональда Трампа щодо україни.