Нові правила Трампа: США можуть відмовити у візі через ожиріння, діабет чи похилий вік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Адміністрація Трампа посилює правила для мігрантів
фото: The White house/Facebook

Нові правила зібльшили повноваження візових офіцерів приймати рішення про імміграцію на основі стану здоров'я заявника

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала нове розпорядження, згідно з яким співробітники американських консульств отримали вказівку не видавати імміграційні візи літнім людям, а також особам із певними захворюваннями, такими як діабет чи ожиріння. Ці додаткові причини для відмови містяться у телеграмі, яку Державний департамент розіслав посольствам і консульствам по всьому світу. У директиві зазначається, що такі категорії осіб можуть потенційно стати «суспільним тягарем» через вік або проблеми зі здоров'ям, повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Експерти зауважують, що нові рекомендації значно розширюють перелік медичних станів, які тепер необхідно брати до уваги. Вони також суттєво збільшують повноваження візових офіцерів приймати рішення про імміграцію на основі стану здоров'я заявника.

У телеграмі перераховані медичні стани, які можуть потребувати дороговартісного лікування:

«Певні захворювання, включно, крім іншого, з серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями органів дихання, онкологічними захворюваннями, діабетом, порушеннями обміну речовин, неврологічними захворюваннями та психічними розладами, можуть потребувати лікування вартістю в сотні тисяч доларів».

Крім того, співробітникам доручено враховувати й інші стани, зокрема ожиріння, яке, як зазначається, може спричинити такі проблеми, як астма, апное уві сні та високий кров'яний тиск. Ці стани також можуть потребувати «дорогого та тривалого лікування», тому їх слід оцінювати при визначенні, чи може іммігрант стати тягарем для суспільства і, відповідно, отримати відмову у в'їзді.

Співробітники візових служб також мають з'ясовувати, чи є у заявників достатньо коштів, щоб оплатити своє медичне лікування без допомоги уряду США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає імміграційні рейди на території Сполучених Штатів надмірно жорсткими. Він наполягає на необхідності депортації людей. 

Ці коментарі прозвучали на тлі поширення у соціальних мережах відеоматеріалів, які фіксують фізичні протистояння між федеральними службовцями, іммігрантами та активістами-протестувальниками.

До слова, суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

Теги: США мігранти здоров'я діабет

Коментарі — 0

