Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
Трамп зазначає, що тактика, яку використовують імміграційні агенти, є цілком прийнятною
фото: The White house/Facebook

Федеральні службовці часто кидають мігрантів та протестувальників на землю, застосовують сльозогінний газ в житлових районах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає імміграційні рейди на території Сполучених Штатів надмірно жорсткими. Він наполягає на необхідності депортації людей. Про це інформує «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ці коментарі прозвучали на тлі поширення у соціальних мережах відеоматеріалів, які фіксують фізичні протистояння між федеральними службовцями, іммігрантами та активістами-протестувальниками.

В інтерв'ю для CBS News Трампа прямо запитали, чи схвалює він дії, зафіксовані на відео, зокрема кидання людей на землю, пошкодження автомобільного скла та застосування сльозогінного газу в житлових районах.

На це президент США відповів: «Я вважаю, що вони не зайшли досить далеко, оскільки нас стримують судді, ліберальні судді, яких призначили Байден та Обама».

Трамп підкреслив, що тактика, яку використовують імміграційні агенти, є цілком прийнятною, оскільки «людей потрібно вивозити». Він також повторив своє попереднє твердження про те, що значна частина затриманих осіб має судимості.

Bloomberg уточнює, що ці заяви Трампа були зроблені після того, як його адміністрація розширила федеральну програму, що надає місцевій поліції додаткові повноваження для контролю за дотриманням імміграційного законодавства. У рамках посилення заходів щодо збільшення депортацій задіяно близько 16 тис. правоохоронців у 40 штатах.

Хоча це розширення і призвело до зростання кількості арештів, особливо у Флориді, багато місцевих органів влади висловлюють небажання брати участь у цій програмі. Крім того, розгортання ініціативи викликало стурбованість серед громадськості через потенційне расове профілювання, неправомірні арешти та політичний тиск на правоохоронні органи з метою змусити їх відповідати федеральній антиімміграційній політиці.

Раніше Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Про це повідомляє Служба імміграційного та митного контролю США.

«Пропонуємо вашій увазі фотографії перших моментів повернення українських емігрантів додому після депортації зі Сполучених Штатів», – йдеться в дописі.

До слова, суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
