Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу

Білий дім заявив, що оголосити про удари по Венесуелі може лише Трамп

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати будь-якої миті можуть вдарити по військових обʼєктах Венесуели

Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Bloomberg.

Коли журналісти запитали американського лідера в літаку Air Force One, чи ухвалив він рішення атакувати Венесуелу, Трамп відповів: «Ні, це неправда».

Раніше, відповідаючи на запитання про удари по венесуельських обʼєктах, представниця Білого дому Анна Келлі сказала, що «анонімні джерела не знають, про що вони говорять», і що будь-яке оголошення, якщо таке буде, зробить сам президент Трамп.

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Після серії американських ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, президент США Дональд Трамп заявив, що «наступною буде суша». Продовження наземних атак стане кульмінацією набагато агресивнішої кампанії Трампа, спрямованої на зупинення потоку наркотиків та усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого адміністрація США називає нелегітимним.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.