Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Білий дім заявив, що оголосити про удари по Венесуелі може лише Трамп
скріншот з відео Rapid Response 47

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати будь-якої миті можуть вдарити по військових обʼєктах Венесуели

Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Bloomberg.

Коли журналісти запитали американського лідера в літаку Air Force One, чи ухвалив він рішення атакувати Венесуелу, Трамп відповів: «Ні, це неправда».

Раніше, відповідаючи на запитання про удари по венесуельських обʼєктах, представниця Білого дому Анна Келлі сказала, що «анонімні джерела не знають, про що вони говорять», і що будь-яке оголошення, якщо таке буде, зробить сам президент Трамп.

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Після серії американських ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, президент США Дональд Трамп заявив, що «наступною буде суша». Продовження наземних атак стане кульмінацією набагато агресивнішої кампанії Трампа, спрямованої на зупинення потоку наркотиків та усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого адміністрація США називає нелегітимним.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Вчора, 08:35
Метью Вітакер стверджує, що американський лідер докладає чималих зусиль для зупинки бойових дій
Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО
24 жовтня, 09:49
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Трамп: Єдиний спосіб – це якщо запускати їх (ракети Tomahawk – «Главком») будемо ми, але ми цього робити не збираємося
Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
23 жовтня, 02:22
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
13 жовтня, 11:43
Вітакер: Деяке озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки
У США є потужна зброя, яку можуть передати Україні – Вітакер
10 жовтня, 01:03
Трамп: Обама отримав премію – він навіть не знав, за що. Він просто виграв вибори, і йому дали нагороду за те, що він абсолютно нічого не зробив, окрім як зруйнував нашу країну
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
9 жовтня, 23:19
Трамп: У цій частині світу є держави з величезним багатством, і навіть невелика частина їхніх ресурсів може створити дива для Гази
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
9 жовтня, 22:21
Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52

Політика

Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua