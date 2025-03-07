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Орбан проведе опитування серед угорців стосовно України: що питатиме

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Орбан проведе опитування серед угорців стосовно України: що питатиме
З 2010 року уряд Орбана організував низку так званих національних консультацій з різних питань
фото: facebook.com/orbanviktor

Про опитування угорців Орбан уперше оголосив після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив організувати голосування у своїй країні щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Facebook

«Ми запускаємо референдум щодо вступу України до ЄС. Ніхто не може вирішувати через голови угорського народу!» – оголосив премʼєр. 

Водночас Politico зазначило, що голосування не є обов’язковим і, можливо, буде націлене проти Києва.

Про це опитування угорців Орбан уперше оголосив після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі напередодні, на якому Угорщина була єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву на підтримку озброєння України.

«У нас є так звана схема національних консультацій, за якою ми регулярно збираємо думки людей, тому зараз ми будемо використовувати таку саму схему», – зазначав він.

З 2010 року уряд Орбана організував низку так званих національних консультацій з різних питань: від міграції до прав ЛГБТК+. Опозиція та громадянське суспільство критикують такі голосування як засоби пропаганди.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку. Глава угорського уряду вкотре наголосив, що виступає проти членства України в ЄС, коментуючи можливе обговорення євроінтеграції України під час саміту ЄС.

До слова, премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FT та на лист політика до президента Євроради Антоніу Кошти. У ньому йдеться, що Орбан виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 держав-членів блоку.

Водноча Євродепутати від проєвропейської партії Volt надішлють лідерам ЄС план, у якому серед іншого закличуть позбавити Угорщину права голосу після того, як та неодноразово блокувала спільні рішення. 

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Теги: міністр референдум Угорщина політика Віктор Орбан Facebook озброєння Європейський союз переговори

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