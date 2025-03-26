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Каллас отримала шквал критики у ЄС через «надто агресивну» позицію щодо РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Каллас отримала шквал критики у ЄС через «надто агресивну» позицію щодо РФ
Водночас у зовнішньополітичній службі ЄС применшили критику, сказавши, що країни-члени обрали Каллас, тому що хотіли лідера воєнного часу
фото: Stenbock House

Коли Каллас тиснула на країни ЄС, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, кілька дипломатів обурювалися її стилем керівництва

Голову європейської дипломатії Каю Каллас критикують всередині ЄС за її стиль роботи. Зокрема, посадовці пригадують надто агресивні заяви проти Росії та конфронтацію з президентом США Дональдом Трампом. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Перші невдоволення Каллас зʼявилися у перший же день на її посаді. Тоді вона відвідала Київ, написавши у Х: «Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну».

Деякі посадовці ЄС сказали, що вони були занепокоєні, коли Каллас одразу після вступу на посаду відчула свободу, аби вийти за межі того, що вони вважали усталеними формулюваннями.

«Вона (Кая Каллас – ред.) все ще поводиться як прем’єр-міністр», – сказав неназваний дипломат ЄС.

Вищезазначений дипломат разом з девʼятьма іншими колегами й посадовцями з ЄС розповів, що вони вважають серією помилок у перші кілька місяців роботи Каллас: від висунення серйозних пропозицій без підтримки до вільнодумства у зовнішньополітичних заявах. 

Окрім того, коли Каллас тиснула на країни ЄС, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, кілька дипломатів обурювалися її стилем керівництва, скаржачись на те, що вони назвали відсутністю консультацій з делікатних питань. 

Надалі ці занепокоєння тільки зросли, зокрема і на тлі різкої позиції Каллас щодо РФ, що призвело до розбіжностей з Іспанією та Італією, які не поділяють її оцінку москви як безпосередньої загрози для ЄС.

«Якщо ви послухаєте її, здається, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, що не є позицією ЄС», — скаржився один чиновник ЄС. 

Серед іншого, видання згадало про скасовану зустрічі наприкінці лютого з держсекретарем США Марко Рубіо.

Співрозмовники Politico вважають, що Каллас не підготувала основу для зустрічі належним чином і не запропонувала чіткі результати американській стороні. Хоча в її відомстві не погоджуються і кажуть, що зустріч була «добре підготовлена».

Потім відбулася сварка в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді Каллас написала у Х, що «вільному світу потрібен новий лідер».

Цей коментар, можливо, відповідав настрою в багатьох частинах Європи, але водночас роздратував країни, які рішуче прагнуть підтримувати звʼязок з Білим домом.

А втім, у зовнішньополітичній службі ЄС применшили критику, сказавши, що країни-члени обрали Каллас, тому що хотіли лідера воєнного часу.

Нагадаємо, Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією. Про це повідомляє The Times.

«Росія являє собою екзистенціальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і доти, доки ми недоінвестуємо в нашу оборону. Час не на боці Росії. Але він не обов'язково і на нашому боці, тому що ми ще не робимо достатньо. Ні в кого з нас не повинно бути сумнівів у тому, що ми повинні витрачати більше коштів на запобігання війні. Але ми також повинні готуватися до війни», – сказала глава дипломатії ЄС.

Також Politico пише, що у глави європейської дипломатії є захисники серед північних і східних країн ЄС, включно з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Один з дипломатів, який говорив з виданням, зауважив: «Загалом, ми дуже задоволені нею».

До слова, нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Європейський союз Кая Каллас

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