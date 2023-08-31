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ЗМІ розкрили ім’я нового міністра оборони Британії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ розкрили ім’я нового міністра оборони Британії
Грант Шеппс обіймає посаду міністра енергетики Великої Британії
фото з відкритих джерел

Названо дату оголошення імені нового очільника міноборони Британії

Ім'я нового глави міністерства оборони Великої Британії буде названо 31 серпня. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на урядові джерела.

При цьому у канцелярії прем'єр-міністра відмовилися давати коментарі газеті.

Співрозмовники видання називають фаворитом нинішнього главу міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Сполученого Королівства Гранта Шеппса. У разі призначення портфель міністра оборони стане вже п'ятим для 44-річного політика, який обіймав посаду міністра транспорту (2019-2022), міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії (2022-2023), а протягом тижня також обіймав посаду голови МВС в уряді Ліз Трас.

Financial Times також повідомляє, що минулого тижня Шеппс відвідував Київ.

До слова, навесні 2022 року Грант Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країну через напад Росії.

Також Шеппс на посаді міністра транспорту допоміг створити потужну антиросійську транспортну коаліцію.

Теги: Велика Британія політика уряд

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