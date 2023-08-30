Глава МЗС Британії вперше за п’ять років відвідає Китай

Питання України стоятиме на порядку денному зустрічей з главою МЗС та віцепрезидентом Китаю

30 серпня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідає КНР. Під час цього візиту глава британської дипломатії планує провести зустрічі з офіційними представниками КНР та обговорити ряд питань, пов'язаних з міжнародною безпекою, включаючи війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба МЗС Сполученого Королівства.

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Під час першого візиту міністра закордонних справ Великої Британії за останні п'ять років, Джеймс Клеверлі проведе двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Китаю та директором офісу Центральної комісії закордонних справ Ван І та віце-президентом Хань Чженем.

«Глобальне значення Китаю пов’язане з відповідальністю за міжнародну безпеку – допомога в припиненні вторгнення Путіна в Україну, розрядження напруженості в Південнокитайському морі та припинення зловмисної діяльності в кіберпросторі», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для Лондона важливо вести переговори віч-на-віч і порушити ці питання безпосередньо в Пекіні, чітко позначивши позицію Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Китай домовилися розпочати діалог щодо обміну інформацією про контроль за експортом та створити нову офіційну робочу групу з питань комерції.

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