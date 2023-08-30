Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Британії вперше за п’ять років відвідає Китай

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Британії вперше за п’ять років відвідає Китай
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
фото з відкритих джерел

Питання України стоятиме на порядку денному зустрічей з главою МЗС та віцепрезидентом Китаю

30 серпня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідає КНР. Під час цього візиту глава британської дипломатії планує провести зустрічі з офіційними представниками КНР та обговорити ряд питань, пов'язаних з міжнародною безпекою, включаючи війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба МЗС Сполученого Королівства.

Під час першого візиту міністра закордонних справ Великої Британії за останні п'ять років, Джеймс Клеверлі проведе двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Китаю та директором офісу Центральної комісії закордонних справ Ван І та віце-президентом Хань Чженем.

«Глобальне значення Китаю пов’язане з відповідальністю за міжнародну безпеку – допомога в припиненні вторгнення Путіна в Україну, розрядження напруженості в Південнокитайському морі та припинення зловмисної діяльності в кіберпросторі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для Лондона важливо вести переговори віч-на-віч і порушити ці питання безпосередньо в Пекіні, чітко позначивши позицію Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. 

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Китай домовилися розпочати діалог щодо обміну інформацією про контроль за експортом та створити нову офіційну робочу групу з питань комерції. 

Читайте також: Хто має найбільший вплив на українську політику
Теги: міністр Китай путін арешт диктатор переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр Володимир Боля пропонує обмежити вирощування кукурудзи
Економія на субсидіях? Молдова може заборонити вирощування популярної культури
Вчора, 19:09
Стефанішина сказала, коли може бути ухвалене рішення про переговори щодо членства України в ЄС
Переговори щодо членства України в ЄС: коли може бути ухвалене рішення
24 серпня, 11:47
Поранення отримали четверо місцевих жителів, які в момент удару проходили повз навчальний заклад
Серед загиблих – директор школи. У Ромнах зросла кількість жертв унаслідок удару РФ (відео)
23 серпня, 14:41
Ердоган зібрався на переговори до Путіна
Ердоган зібрався на переговори до Путіна
22 серпня, 14:12
Делегація Ecowas у Нігері зустрілася з поваленим президентом після переговорів із лідером хунти
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
20 серпня, 06:34
Шмигаль провів нараду щодо виплат Росією збитків від війни
Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
18 серпня, 04:05
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин хоче збільшити кількість ракет у країні
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
14 серпня, 11:26
Рамзан Кадиров має свою армію бойовиків
Розвідка знайшла пояснення, для чого соратникам Путіна приватні армії
11 серпня, 06:42
Бронетранспортери будуть передаватися зі складів МВС Болгарії
Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів
4 серпня, 17:24

Політика

Глава МЗС Британії вперше за п’ять років відвідає Китай
Глава МЗС Британії вперше за п’ять років відвідає Китай
Вступ України до НАТО: Кулеба провів розмову зі Столтенбергом
Вступ України до НАТО: Кулеба провів розмову зі Столтенбергом
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
33K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
30K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
29K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
22K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
16K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту