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Новини про Leopard почуємо від Німеччини найближчим часом – Держдепартамент США

glavcom.ua
Новини про Leopard почуємо від Німеччини найближчим часом – Держдепартамент США
Україна та партнери очікують рішення щодо поставок танків Leopard
фото wikimedia.org

Ситуація з поставками танків може бути з’ясована впродовж кількох днів чи навіть годин, сподіваються в Держдепартаменті

Невизначеність позиції Німеччини щодо поставок Україні танків Leopard може бути знята у короткі терміни. Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу. «На моє враження, найближчими годинами чи днями ми почуємо якісь новини від Німеччини», – наголосив Нед Прайс.

Він також розповів про ту підтримку та допомогу, яку Німеччина вже надала Україні, за що отримав позитивну оцінку від присутніх на брифінгу представників німецьких ЗМІ. «Це може бути несподіванкою для багатьох у Німеччині, але Нед Прайс відповів на моє запитання щодо того, чи постраждали стосунки Німеччини та США через дискусію про танки, похвалив Німеччину за попередню підтримку України та підкреслив стабільність альянсу», - пише у Twitter Інес Пол, німецька журналістка, яка і поставила питання про танки представнику Держдепартаменту.

Нагадаємо, в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, в питанні отримання танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку». «У питаннях танків залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії», – сказав Кулеба.

Ще раніше Польща заявила про намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків німецького виробництва Leopard-2. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що у разі відмови Німеччини танки все одно будуть передані Україні в рамках малої коаліції країн.

Теги: Німеччина Держдепартамент США танки

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