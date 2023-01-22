NYT: до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти

Слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», центри військової підготовки якого знаходяться в Санкт-Петербурзі

«Російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застати європейські уряди зненацька»

Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони. Про це пише The New York Times.

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У причетності до керівництва ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії, підозрюють російських агентів.

Як пише видання, офіційні особи США стверджують, що операція могла бути сигналом Росії про те, що РФ та її прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав-членів НАТО, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

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Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.

«Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи», – пише NYT.

За словами офіційних осіб, які наводить видання, слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Держдепартамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

Представники США зауважують, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застати європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Кремль вирішить посили градус ескалації конфлікту.

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«Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу», – зазначив Натан Сейлз, колишній координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

Згодом 2 грудня іспанська поліція знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет, схожий до тих, що раніше надійшли іншим дипломатичним установам.