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NYT: до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти

Людмила Яцюк
glavcom.ua
NYT: до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти
Слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», центри військової підготовки якого знаходяться в Санкт-Петербурзі
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застати європейські уряди зненацька»

Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони. Про це пише The New York Times.

У причетності до керівництва ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії, підозрюють російських агентів.

Як пише видання, офіційні особи США стверджують, що операція могла бути сигналом Росії про те, що РФ та її прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав-членів НАТО, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.

«Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи», – пише NYT.

За словами офіційних осіб, які наводить видання, слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Держдепартамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

Представники США зауважують, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застати європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Кремль вирішить посили градус ескалації конфлікту.

«Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу», – зазначив Натан Сейлз, колишній координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

Згодом 2 грудня іспанська поліція знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет, схожий до тих, що раніше надійшли іншим дипломатичним установам.

Теги: росія війна тероризм Іспанія

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