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Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
Рубіо оцінив шанси на мирну угоду між Україною та Росією
скріншот з відео
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Марко Рубіо заявив, що сторони досі не готові до поступок, без яких укласти мирну угоду неможливо

Перспективи мирної угоди між Україною та Росією наразі залишаються невизначеними, оскільки сторони не готові до необхідних компромісів. Таку оцінку під час слухань у Палаті представників США озвучив держсекретар Марко Рубіо, повідомляє «Главком».

США не бачать військового вирішення війни

Сполучені Штати вже тривалий час працюють над тим, щоб створити умови для переговорів між Києвом і Москвою. Водночас ці зусилля поки що не принесли результату.

«На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки, необхідні для встановлення миру», – заявив держсекретар.

Рубіо наголосив, що Вашингтон не бачить військового вирішення війни та переконаний, що завершити її можна лише дипломатичним шляхом.

«Ми як і раніше готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, у цьому контексті встановлення миру, оскільки вважаємо, що війна в Україні, руйнівна війна, не має військового вирішення», – сказав він.

Вашингтон продовжує підтримку України

Глава американської дипломатії також підкреслив, що США не є нейтральною стороною у війні. За його словами, Вашингтон продовжує надавати Україні військову допомогу та зберігає санкційний тиск на Росію.

«Ми не постачаємо зброю Росії. Ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не вводимо санкції проти України. Ми вводимо санкції лише проти Росії. Отже, ми чітко обрали сторону», – наголосив Рубіо.

Крім того, держсекретар запевнив, що підтримка України продовжується незалежно від інших міжнародних криз та конфліктів. Водночас він визнав, що нинішні перспективи мирної угоди залишаються невизначеними.

«Наразі перспективи не виглядають дуже оптимістичними, що будь-яка зі сторін готова піти на поступки, необхідні для досягнення угоди», – зазначив він.

Попри це Вашингтон готовий і надалі долучатися до дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни. «Ми готові втрутитися і відіграти будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край цій руйнівній війні, яка набирає обертів», – підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що не вважає переговорний процес із Росією таким, що зайшов у глухий кут. За його словами, попри відсутність помітних публічних результатів, робота над можливим врегулюванням війни триває. Він також наголошував, що значна частина переговорних контактів відбувається непублічно, тому суспільство бачить лише невелику частину дипломатичних зусиль.

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Теги: Марко Рубіо США війна Україна росія

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