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Глава уряду Угорщини оцінив майбутнє санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава уряду Угорщини оцінив майбутнє санкцій проти Росії
Мадяр запропонував Угорщину для переговорів між Україною та РФ
фото: FAZ
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Петер Мадяр припустив часткове скасування обмежень та повернення Європи до російських енергоносіїв після завершення війни

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що після завершення війни Росії проти України Європа може частково повернутися до використання російських енергоносіїв та переглянути санкційну політику щодо Москви. Про це він заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє «Главком» з посиланням угорського мовника FAZ.

За словами глави угорського уряду, після припинення бойових дій Європі варто підтримувати прагматичні відносини з Росією. «Ми повинні підтримувати прагматичні відносини з Росією, коли війна проти України припиниться», – сказав Мадяр.

Прем'єр також висловив думку, що після завершення війни частина санкцій проти РФ може бути скасована. «На мою думку, коли війна закінчиться, Європа частково знову звернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну», – заявив він.

Водночас Мадяр наголосив, що зараз Росія залишається загрозою для безпеки європейських країн. «Не може бути так, щоб люди в Європі жили в страху перед російськими диверсіями чи російським нападом. Тому ця війна має закінчитися, і Україна повинна отримати міжнародні гарантії безпеки», – зазначив прем'єр.

На його думку, гарантії безпеки для України повинна забезпечити міжнародна спільнота, а не окремі держави. Крім того, глава уряду Угорщини запропонував Будапешт як можливий майданчик для переговорів щодо врегулювання війни.

«Ми можемо надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, і Угорщина також могла б бути місцем для переговорів», – сказав він.

Мадяр додав, що Угорщина не може відігравати вирішальну роль у питанні гарантій безпеки для України, оскільки це, за його словами, є справою великих держав.

До слова, Україна та Угорщина можуть уже найближчими днями досягти домовленості з питання прав угорської меншини, що відкриє шлях до початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. 

За словами глави угорського уряду, Київ і Будапешт близькі до завершення технічних консультацій щодо прав угорської громади на Закарпатті.

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Теги: Угорщина санкції росія

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