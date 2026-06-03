Трамп почав згортати одну з ключових ролей США в НАТО

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Вашингтон офіційно повідомив союзників про скорочення своїх військових внесків та закликав Європу взяти на себе більше відповідальності

Сполучені Штати офіційно повідомили союзників по НАТО про намір скоротити свій внесок до Моделі сил Альянсу. У Вашингтоні пояснюють це необхідністю зменшити залежність НАТО від американських військових можливостей та переорієнтувати частину ресурсів на інші стратегічні напрямки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Європейське командування збройних сил США.

Як зазначається, рішення ухвалене відповідно до Стратегії національної оборони США на 2026 рік та концепції оборонного відомства під назвою «НАТО 3.0».

Командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що нинішня система надто залежала від американських сил.

«У Моделі сил НАТО існувала нездорова залежність від сил США. Президент Трамп, міністр Гегсет та інші чітко дали зрозуміти, що це потрібно змінити, і це буде змінено. Потенційна реальність одночасного конфлікту на кількох театрах воєнних дій вимагає цього», – наголосив генерал.

За його словами, зміни повинні зробити оборонне планування Альянсу більш реалістичним та дозволити США зберігати необхідні сили для стримування в інших регіонах світу.

У Вашингтоні також переконані, що європейські союзники вже мають достатні можливості для того, щоб взяти на себе більшу частину відповідальності за оборону континенту.

Гринкевич окремо назвав сфери, де країни Європи та Канада мають посилити свою участь найближчим часом. «Дві сфери, де Канада та європейські союзники можуть активізуватися зараз і в найближчій перспективі – оскільки Сполучені Штати скорочують сили, виділені для Моделі сил НАТО в Європі, і перенацілюють їх в інші місця – це пілотована та безпілотна авіація, а також військово-морські судна», – заявив він.

Водночас у штаб-квартирі НАТО вже працюють над тим, щоб компенсувати скорочення американських спроможностей за рахунок інших членів Альянсу.

За словами генерала, союзники мають можливість продемонструвати свою готовність до спільної оборони ще до саміту НАТО, який відбудеться в липні в Анкарі.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військових із Німеччини – в американських ЗМІ неофіційно називали це «покаранням» Берліна за коментарі щодо війни США з Іраном. «Главком» писав, що Європа вже розробляє план на випадок виходу США з НАТО, а аналітики попереджають: скорочення американського контингенту послаблює весь східний фланг альянсу.