Трамп зробив несподівану пропозицію новому лідеру Ірану

Президент США не виключив особистої зустрічі з Моджтабою Хаменеї, який після війни став однією з ключових фігур у Тегерані

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність особисто зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї. Американський лідер не виключив, що такі переговори можуть відбутися в майбутньому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа New York Post.

Під час розмови з журналістами глава Білого дому наголосив, що Моджтаба Хаменеї залишається однією з найвпливовіших осіб в Ірані та бере участь у ключових державних рішеннях, зокрема тих, які стосуються можливого припинення війни.

За словами Трампа, після загибелі колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та інших членів родини під час ізраїльських ударів новий керівник країни користується значним авторитетом серед іранського суспільства. «Вони дуже поважають його», – заявив президент США.

Водночас найбільшу увагу привернула заява Трампа щодо можливих особистих контактів із новим лідером Ірану. «Я хотів би зустрітися з ним», – сказав американський президент.

Трамп також зазначив, що відкритий до спілкування з представниками іранської влади. «Я б із задоволенням зустрівся з усіма. Я хотів би зустрітися з ним, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться», – наголосив він.

При цьому президент США не уточнив, чи ведеться зараз підготовка до потенційних переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Як відомо після ударів США та Ізраїлю Моджтаба Хаменеї перебуває в укритті під посиленою охороною. Він отримав поранення та проходить лікування. Зокрема, повідомлялося про операції на руці та нозі, а також про опіки обличчя і губ, які вплинули на його мовлення.

За оцінками розвідки, новий верховний лідер бере участь у виробленні переговорної позиції Ірану щодо Сполучених Штатів. Водночас частина експертів припускає, що значний вплив на зовнішню політику країни можуть зберігати й інші представники іранської політичної еліти.