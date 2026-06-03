Рютте у Києві звернувся до росіян

Генсек НАТО: Росія не здатна компенсувати всі витрати, які потребує війна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пресконференції.

«Хочу звернутися до молодих росіян і їхніх родин. Вам влаштували родео. Вам дають амуніцію, обладнання, які невідповідні. Вас посилають з великим шансом, що ви будете поранені або вбиті. І хочу сказати, що навіть якщо вас поранять, вас лишать страждати у багнюці, доки ви не вмрете. Враховуйте, десятки тисяч жертв з боку Росії – це не абстракція. Ймовірно, ви будете одним з того числа», – наголосив Рютте.

Зокрема, генсек НАТО зробив заяву про російську економіку. «Ми знаємо, що російська економіка зазнає значно напруги. Ми знаємо, що Росія не здатна компенсувати всі витрати, які потребує війна. Ми маємо примусити Росію повернутися за стіл переговорів. Хоча, на жаль, жодних ознак, що вони готові зупинитися, немає. Ми бачимо, що далі продовжують гинути цивільні, руйнуються міста. Ми дуже сильно засуджуємо агресію Росії і їхнє небажання досягнути миру», – підкреслив він.

Водночас Рютте наголосив, що 32 країни-членів НАТО будуть продовжувати підтримувати Україну.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до української столиці. На кадрах оприлюднених пресслужбою видно, що генсека зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Згодом президент Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками країн-членів Альянсу вшанували пам’ять полеглих українських захисників біля Стіни памʼяті у Києві. Цим заходом розпочався офіційний візит Північноатлантичної ради НАТО до України.

Востаннє генеральний секретар НАТО Марк Рютте був у Києві на початку лютого 2026 року.