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Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про угоду з Україною після багаторічної суперечки
скріншот з відео
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У Будапешті стверджують, що Київ погодився розширити права угорської меншини, а це може відкрити шлях до першого етапу переговорів про вступ до Євросоюзу

Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини. У Будапешті заявили, що це може стати важливим кроком для розблокування подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Переговори завершилися досягненням угоди

За словами глави угорського уряду, домовленості стали результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів між українськими та угорськими експертами.

«За три тижні нам вдалося досягти того, чого Віктор Орбан та його команда не змогли досягти за 10 років. Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує сотні тисяч осіб», – заявив Мадяр.

Він зазначив, що до переговорного процесу були залучені представники угорської громади Закарпаття та церковні організації.

За словами прем'єра, українська сторона взяла на себе зобов'язання найближчим часом імплементувати погоджені зміни у своє законодавство.

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«Український уряд зобов'язався найближчим часом впровадити узгоджені заходи у своє законодавство, завдяки чому наші співвітчизники на Закарпатті отримають значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права», – наголосив Мадяр.

Будапешт пов'язує підтримку євроінтеграції з виконанням угоди

Крім того, він повідомив, що відповідні зобов'язання мають бути відображені у плані дій України перед Європейським Союзом. У разі виконання цих домовленостей Будапешт готовий підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Водночас Мадяр наголосив, що Угорщина й надалі не підтримує прискорений вступ України до Євросоюзу. За його словами, якщо Київ упродовж наступних 10–15 років завершить усі необхідні переговорні процедури та закриє 33 переговорні розділи, угорська влада проведе загальнонаціональний референдум щодо підтримки членства України в ЄС.

Раніше новий уряд Угорщини скасував одне з ключових блокувань попередньої влади Віктора Орбана, яке протягом двох років перешкоджало виплатам з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки України. Будапешт більше не заперечує проти використання механізму Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за озброєння та боєприпаси, передані Україні зі складів національних армій.

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Теги: Петер Мадяр Угорщина Україна Закарпаття

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