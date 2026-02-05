Головна Світ Політика
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
фото: Getty Images

Китайській лідер Сі Цзіньпін замінив майже весь склад Центральної військової комісії, яку він очолює

Американські розвідники дійшли висновку, що лідер КНР Сі Цзіньпін діє під впливом надзвичайно високого рівня страху та недовіри, що провокує безпрецедентні чистки у верхівці Комуністичної партії Китаю. За даними The New York Times, протягом 14 років свого правління 72-річний лідер систематично усував впливових посадовців, очільників силових відомств та представників «червоної аристократії». Однак остання хвиля розправ, яка зачепила навіть найбільш лояльних соратників, вразила аналітиків у Вашингтоні своєю непередбачуваністю. Про це пише «Главком».

Особливий резонанс викликало розслідування проти головного військового керівника країни генерала Чжан Юся та його заступника Лю Чженьлі. Чжан Юся тривалий час вважався ветераном, особисто відданим Сі, тому його усунення за «серйозні порушення дисципліни» свідчить про новий етап внутрішньої нестабільності. Наразі Сі Цзіньпін замінив майже весь склад Центральної військової комісії, яку він очолює, що створило небезпечний вакуум досвідченого керівництва в найбільшій армії світу.

Уряд США намагається глибше зрозуміти менталітет китайського лідера, оскільки його внутрішня політика безпосередньо впливає на глобальну економіку та військову стратегію. Аналітики зазначають, що масове усунення генералів може підірвати ефективність планування Народно-визвольної армії Китаю та вплинути на рішення Пекіна щодо Тайваню. Відсутність досвідчених кадрів, здатних висловити альтернативну думку, робить зовнішню політику Китаю менш передбачуваною.

Експерти з розвідки, зокрема колишній аналітик ЦРУ Джон Калвер, вважають, що параноя стала невід’ємною рисою стилю керівництва Сі. Попри те, що такі дії демонструють його вразливість, вони водночас підкреслюють його здатність політично знищувати будь-які опозиційні інституції чи впливових старійшин. У Вашингтоні побоюються, що подальше посилення такого курсу може призвести до прийняття ірраціональних стратегічних рішень на міжнародній арені.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив близько п’ятої частини вищого військового керівництва, яке сам же призначав, що може підірвати боєздатність армії та ускладнити плани Пекіна щодо встановлення контролю над Тайванем. 

Під слідство потрапили один із найближчих соратників Сі – заступник голови Центральної військової комісії Чжан Юся – та начальник Об'єднаного штабу Народно-визвольної армії Китаю Лю Чженьлі. Bloomberg зазначає, що рішення про їх усунення співпало з періодом загострення торговельного протистояння зі США, а також на тлі внутрішніх проблем Китаю – високого безробіття серед молоді та кризи на ринку нерухомості.

Теги: Китай Сі Цзіньпін

