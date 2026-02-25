Іран готовий домовлятися з Вашингтоном, але ставить жорстку вимогу

Іран офіційно підтвердив готовність до переговорів зі США

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що угода з США «досяжна», але лише за умови, що «пріоритет буде надано дипломатії»

Тегеран та Вашингтон мають «історичну можливість» для укладення нової масштабної угоди. Про це, як повідомляє агенція Reuters, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, інформує «Главком».

Очільник закордонного відомства Ірану вважає, що угода з США можлива. Головною умовою для цього очільник іранського МЗС назвав зміну підходів: сторони мають відмовитися від мови тиску та надати пріоритет дипломатичним методам.

«Ми маємо історичну можливість укласти безпрецедентну угоду, яка розв’яже спільні проблеми й відповідатиме взаємним інтересам», – підкреслив Аббас Аракчі.

Також він акцентував, що його країна відновить переговори з «рішучістю досягти справедливої і рівноправної угоди в найкоротший термін».

Зауважимо, Аббас Аракчі неодноразово наголошував на необхідності зняття санкцій для стабілізації регіону. Водночас США офіційно заявляють, що будь-яка угода можлива лише за умови реальних кроків Ірану щодо деескалації та припинення підтримки радикальних угруповань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран розробляє ракети великої дальності, які можуть досягти території Сполучених Штатів.

Заява Трампа пролунала на тлі того, що Пентагон розмістив поблизу Ірану десятки військових кораблів, дві авіаносні ударні групи, винищувачі та системи протиповітряної оборони. Водночас адміністрація Трампа не виключає дипломатичного сценарію, оскільки спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер мають зустрітися з іранськими офіційними особами в Женеві для проведення чергового раунду переговорів про ядерну програму.