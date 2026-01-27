Головна Світ Політика
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
Глава КРН Сі Цзіньпін звільнив п’яту частину генералів під час кризи з Тайванем
Лідер КНР усунув майже 20% генералів, яких сам призначав

Президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив близько п’ятої частини вищого військового керівництва, яке сам же призначав, що може підірвати боєздатність армії та ускладнити плани Пекіна щодо встановлення контролю над Тайванем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними видання, під слідство потрапили один із найближчих соратників Сі – заступник голови Центральної військової комісії Чжан Юся – та начальник Об'єднаного штабу Народно-визвольної армії Китаю Лю Чженьлі. Bloomberg зазначає, що рішення про їх усунення співпало з періодом загострення торговельного протистояння зі США, а також на тлі внутрішніх проблем Китаю – високого безробіття серед молоді та кризи на ринку нерухомості.

За оцінками Bloomberg, Сі позбувся майже 20% генералів, яких сам призначав раніше. Аналітики вважають, що для нього внутрішня лояльність стає важливішою за військову ефективність. Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що «возз'єднання» Тайваню з материковим Китаєм є ключовим елементом його бачення «національного відродження». Водночас, як зазначає видання, нинішні чистки послаблюють армію саме на тому рівні, який є критично важливим для складних наступальних операцій.

«Імовірність такої операції вже була предметом гарячих дебатів через її високу вартість для Китаю. Ознаки вказують на те, що Пекін віддає перевагу примусу, а не відкритому конфлікту», – пише авторка матеріалу. Центральна військова комісія, яка є вищим органом управління збройними силами, нині значно скоротилася. Фактично на чолі залишилися лише сам Сі та один генерал Чжан Шенмін.

Військове видання PLA Daily повідомило, що звинувачення проти Чжана Юся та Лю Чженьлі стосуються політичної нелояльності та підриву контролю Комуністичної партії над армією. Дослідник Цзі Ян із Технологічного університету Наньян у Сінгапурі зазначає, що для авторитарних лідерів головною загрозою є не зовнішні вороги, а ризик внутрішнього перевороту. «Те, що не дає спати сильним лідерам — це не зовнішні вороги, а ризик бути поваленим зсередини», – наголосив він.

Видання звертає увагу, що падіння Чжана Юся особливо показове, адже він був одним із небагатьох високопоставлених офіцерів із реальним бойовим досвідом. А Лю Чженьлі відповідав за оперативне планування і підготовку, що є ключовим для складних військових операцій. Попри масштабну модернізацію армії, техніка не може компенсувати втрату досвідчених командирів. Востаннє Китай брав участь у великій війні у 1979 році, коли зазнав поразки у В’єтнамі.

За прогнозами Bloomberg, Сі замінить усунутих генералів молодшими офіцерами, які будуть менш досвідченими, але більш лояльними. «Це означає, що вони рідше ставитимуть під сумнів авторитет Сі, а внутрішні дискусії можуть ослабнути», – йдеться у матеріалі.

Хоча повномасштабне вторгнення на Тайвань видання вважає малоймовірним, Пекін і далі вдаватиметься до блокад, військових навчань і постійного тиску на Тайбей.

Оглядачка підкреслює, що чистки відбуваються напередодні 21-го з’їзду Комуністичної партії Китаю, який відбудеться наступного року, де Сі Цзіньпін, імовірно, балотуватиметься на четвертий термін. «Беззаперечна лояльність збройних сил може бути для нього важливішою за інші амбіції. Це може зробити армію слухнянішою, але менш досвідченою, що в майбутній кризі може призвести до великих втрат», – підсумувала авторка матеріалу.

Нагадаємо, що у Китаї триває розслідування щодо двох найвищих командувачів Народно-визвольної армії: Чжан Юся та Лю Чженьлі. Лідер КНР Сі Цзіньпін відправив під слідство заступника голови Центральної військової ради Чжан Юся та керівника Об’єднаного командування НВАК Лю Чженьлі, що фактично залишило його одноосібним центром ухвалення рішень у військовій ієрархії країни.

