Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
Американський лідер звинуватив Тегеран у відновленні ядерної програми
скриншот з відео Білого дому

Раніше повідомлялося, що Іран потенційно може розробити міжконтинентальну балістичну ракету до 2035 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран розробляє ракети великої дальності, які можуть досягти території Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера перед Конгресом.

«Вони вже розробили ракети, які можуть загрожувати Європі та нашим базам за кордоном, і працюють над створенням ракет, які незабаром досягнуть Сполучених Штатів Америки», – заявив він.

Заява Трампа пролунала на тлі того, що Пентагон розмістив поблизу Ірану десятки військових кораблів, дві авіаносні ударні групи, винищувачі та системи протиповітряної оборони. Водночас адміністрація Трампа не виключає дипломатичного сценарію, оскільки спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер мають зустрітися з іранськими офіційними особами в Женеві для проведення чергового раунду переговорів про ядерну програму.

Глава Білого дому наголосив, що «віддає перевагу вирішенню цієї проблеми дипломатичним шляхом». «Але одне можна сказати напевно: я ніколи не дозволю найбільшому спонсору тероризму у світі, яким вони, безперечно, є, мати ядерну зброю», – додав він.

Варто зазначити, що у 2025 році Агентство оборонної розвідки США заявило, що Іран потенційно може розробити міжконтинентальну балістичну ракету до 2035 року, «якщо Тегеран вирішить розвивати таку здатність», але не повідомило, чи було таке рішення прийнято. Наразі Тегеран володіє балістичними ракетами малої та середньої дальності, дальність польоту яких становить близько 3 тис. км.

Нагадаємо, Тегеран представив Вашингтону оновлений проєкт ядерної угоди, намагаючись зупинити ескалацію, що загрожує перерости у масштабний військовий конфлікт. Як повідомляє Reuters, Іран висловив готовність припинити накопичення урану, збагаченого до 60% (що є близьким до збройового рівня). Також пропонується відновити повний доступ моніторингових місій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів.

Як пише CNN, протягом майже п’ятдесяти років Іран розбудовував стратегію протистояння Сполученим Штатам, роблячи ставку не на паритет військових сил, а на здатність завдати супротивнику та світовій економіці неприйнятних збитків. На тлі нарощування американської присутності на Близькому Сході та жорстких попереджень Дональда Трампа, експерти аналізують сценарії, які Тегеран може реалізувати у разі прямого нападу.

До слова, США та їхні західні союзники побоюються, що Іран може вдатися до терористичних атак проти американських цілей у Європі та на Близькому Сході у відповідь на можливі удари з боку Вашингтона.

Теги: США Іран Дональд Трамп озброєння

