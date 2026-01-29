Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі

Університет замовив послуги без торгів і поверне партнеру до 40% оплати

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» 29 грудня 2025 року без проведення торгів замовив ТОВ «КХАІ Едюкейшн» послуги з набору та супроводу студентів з Китайської Народної Республіки. Вартість контракту становить 23,90 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Договір укладено без використання електронної системи закупівель через відсутність конкуренції з технічних причин. У ХАІ пояснили, що Шеньянський аерокосмічний університет (КНР) визначив компанію «Харвін (Ляонін)» ексклюзивним координатором спільного освітнього проєкту, а та призначила ТОВ «КХАІ Едюкейшн» своїм партнером в Україні.

Згідно з умовами, ХАІ має повертати фірмі до 40% річної оплати за кожного залученого студента. На офіційному сайті університету зазначено, що підготовка іноземців за спеціальністю «Авіоніка» не передбачена. Водночас саме ця програма входить до переліку напрямів, за якими планують навчати громадян КНР.

Спеціальність «Авіоніка» (G12 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка») готує фахівців з проєктування систем автоматичного управління, мікропроцесорної техніки, бортового обладнання літальних апаратів, навігаційних і візуальних систем. Інша спеціальність: «Проєктування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки» – орієнтована на підготовку інженерів для розробки та виробництва літальних апаратів.

Навчання для студентів з КНР проводитиметься англійською мовою. У відповіді на запит ХАІ заявив, що підготовка іноземців є елементом «освітньої дипломатії» та здійснюється на засадах рівності й недискримінації.

До слова, у Києві викрили схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі електроенергії для закладів освіти. За даними слідства, у січні 2023 року фахівчиня з публічних закупівель управління освіти Деснянської районної держадміністрації провела від імені управління тендер на закупівлю електричної енергії для шкіл та садочків району та уклала договір з приватним товариством.

Надалі, упродовж січня-вересня, діючи в інтересах підприємця-постачальника, підозрювана безпідставно підписала додаткові угоди щодо зміни ціни на вищу за ринкову.