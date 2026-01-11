Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю

Китай забезпечує від 47% до 87% світових потреб у міді, літії, кобальті, графіті та рідкісноземельних елементах, тим самим контролюючи ринок

Сполучені Штати ініціюють посилення співпраці з країнами «Великої сімки» та іншими партнерами, щоб прискорити процес відмови від китайських критично важливих мінералів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, координатором цієї стратегії виступає міністр фінансів США Скотт Бессент.

На 12 січня заплановано зустріч Бессента з високопосадовцями з 12 країн, серед яких представники G7, ЄС, Австралії, Індії, Південної Кореї та Мексики. Спільно ці держави формують 60% світового попиту на стратегічну сировину, що робить їхній альянс ключовим у протистоянні Пекіну.

За словами джерел, американська сторона наполягає на необхідності діяти швидше, оскільки попередня динаміка була незадовільною. Хоча Скотт Бессент порушував питання рідкісноземельних металів ще влітку на саміті в Канаді, реальні кроки для захисту ланцюгів постачання поки що продемонструвала лише Японія. Інші партнери не виявили очікуваної Вашингтоном оперативності.

На сьогодні Китай фактично контролює ринок, забезпечуючи від 47% до 87% світових потреб у міді, літії, кобальті, графіті та рідкісноземельних елементах. Ця сировина є критичною для:

оборонної промисловості;

виробництва напівпровідників;

галузі відновлюваної енергетики;

виготовлення акумуляторів.

Постійні погрози Китаю обмежити експорт створюють ризики для світового виробництва. Попри серйозність ситуації, аналітики прогнозують, що за підсумками зустрічі може бути ухвалена лише загальна декларація без миттєвих спільних дій. Проте у США наголошують, що готові взяти на себе лідерство та працювати з тими країнами, які вже зараз усвідомлюють масштаб загрози.

Раніше Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

Президент підкреслив, що США тепер «відкриті для бізнесу» і готові продавати енергоресурси як з власних родовищ, так і з територій, що перейшли під американське управління.

До слова, Україна обрала переможця тендеру на розробку стратегічного родовища літію «Добра», розташованого в Кіровоградській області. Як повідомляє The New York Times, право на видобуток отримає консорціум, до складу якого входить американський мільярдер Рональд Лаудер – давній друг і соратник президента США Дональда Трампа.

Окрім Лаудера, учасником консорціуму є енергетична компанія TechMet. Частка в цій фірмі належить американській урядовій корпорації DFC, що підкреслює пряму зацікавленість Вашингтона в проєкті.