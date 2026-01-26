Сі Цзіньпін залишився сам на вершині армії. CNN аналізує чистку генералів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін усуває навіть союзників. Китай перебудовує армію під одного лідера

У Китаї розслідують справи проти двох найвищих командувачів Народно-визвольної армії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив під розслідування двох найвищих військових командувачів: Чжан Юся та Лю Чженьлі, що фактично залишило його одноосібним центром ухвалення рішень у військовій ієрархії країни. Міністерство оборони Китаю повідомило про початок розслідування щодо Чжан Юся – заступника голови Центральної військової ради, та Лю Чженьлі – керівника Об’єднаного командування Народно-визвольної армії. Про це повідомляє «Главком» з посилання на аналітику CNN.

В офіційній редакційній статті армійського видання PLA Daily зазначається, що обидва генерали «серйозно порушили систему відповідальності перед головою Центральної військової ради», що фактично означає загрозу особистій владі Сі Цзіньпіна.

За даними західних аналітиків, ідеться про кульмінацію багаторічної антикорупційної кампанії Сі, в межах якої з 2023 року під розслідування потрапили понад 20 високопоставлених військових чиновників.

Чжан Юся вважався одним із найближчих союзників Сі та представником так званої «революційної еліти» – синів ветеранів громадянської війни в Китаї. Саме тому його усунення експерти називають безпрецедентним.

За інформацією The Wall Street Journal, Чжана підозрюють у передачі секретних даних щодо ядерних технологій США та в отриманні хабарів за кадрові призначення. Офіційно ці звинувачення Пекін не підтвердив.

