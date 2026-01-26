Головна Світ Політика
Сі Цзіньпін залишився сам на вершині армії. CNN аналізує чистку генералів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Лідер Китаю Сі Цзіньпін усуває навіть союзників. Китай перебудовує армію під одного лідера
фото: Reuters

У Китаї розслідують справи проти двох найвищих командувачів Народно-визвольної армії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив під розслідування двох найвищих військових командувачів: Чжан Юся та Лю Чженьлі, що фактично залишило його одноосібним центром ухвалення рішень у військовій ієрархії країни. Міністерство оборони Китаю повідомило про початок розслідування щодо Чжан Юся – заступника голови Центральної військової ради, та Лю Чженьлі – керівника Об’єднаного командування Народно-визвольної армії. Про це повідомляє «Главком» з посилання на аналітику CNN.

В офіційній редакційній статті армійського видання PLA Daily зазначається, що обидва генерали «серйозно порушили систему відповідальності перед головою Центральної військової ради», що фактично означає загрозу особистій владі Сі Цзіньпіна.

За даними західних аналітиків, ідеться про кульмінацію багаторічної антикорупційної кампанії Сі, в межах якої з 2023 року під розслідування потрапили понад 20 високопоставлених військових чиновників.

Чжан Юся вважався одним із найближчих союзників Сі та представником так званої «революційної еліти» – синів ветеранів громадянської війни в Китаї. Саме тому його усунення експерти називають безпрецедентним.

За інформацією The Wall Street Journal, Чжана підозрюють у передачі секретних даних щодо ядерних технологій США та в отриманні хабарів за кадрові призначення. Офіційно ці звинувачення Пекін не підтвердив.

Раніше аналітики CNN зазначали, що нинішня риторика Білого дому щодо можливості купівлі Гренландії може підірвати довіру союзників США. Водночас, за оцінкою експертів, саме розгалужена система партнерств і військових союзів залишається головною стратегічною перевагою Вашингтона над Китаєм і Росією.

