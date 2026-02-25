Небензя шокував Радбез ООН несподіваним зізнанням про своє походження

Посол країни-агресорки Василь Небензя заявив, що він українець із «дивним прізвищем»

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, відомий своїми фантастичними історіями про «бойових комарів», знайшов новий спосіб виправдати агресію Росії. Цього разу він вирішив розіграти карту власного походження, заявивши про своє українське коріння. Зізнання сталося на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому четвертим роковинам повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну, повідомляє «Главком».

Посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що він нібито є українцем. Він стверджував, що його предками нібито запорізькі козаки. При цьом російський посол також згадав давній наратив Кремля про «споріднені зв'язки росіян та українців».

«Формально я – українець, ми з Запоріжжя… Мій батько – щирий українець, і мати – з козаків. Для нас нема різниці, ми всі одна нація», – видав дипломат.

У відповідь заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца закликала Небензю не прикидатись українцем, оскільки він до них не має жодного стосунку. Вона також рішуче відкинула твердження про «родинні зв'язки росіян та українців».

«По-перше, пане Набензе, ви не українець, і не прикидайтеся ним. По-друге, ми ніколи не були й не будемо однією нацією з Росією», – зазначила Беца.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні», якою закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності поваги до суверенітету й територіальної цілісності України.

Документ підтримали 107 держав, проти проголосували 12 країн, ще 51 утрималася. Серед тих, хто виступив проти: Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Нікарагуа, Малі, Нігер, Судан, Буркіна-Фасо, Бурунді та Еритрея.