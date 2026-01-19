У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN

Попри демографічні виклики, економіка Китаю продемонструвала зростання

У 2025 році Китай зафіксував найнижчий рівень народжуваності за всю історію спостережень, що поглибило демографічну кризу, здатну стримувати розвиток країни протягом десятиліть. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними Національного бюро статистики, показник впав до 5,63 народження на 1000 осіб, що нижче за попередній антирекорд 2023 року. Це свідчить про те, що незначне зростання кількості немовлят у 2024 році було лише тимчасовим відхиленням, а не зміною негативного тренду, який триває з 2016 року.

Попри демографічні виклики, економіка Китаю за підсумками минулого року продемонструвала зростання на рівні 5%, досягнувши офіційної мети уряду. Основним драйвером став рекордний профіцит торговельного балансу, який сягнув $1,2 трлн. Потужний експорт зміг нівелювати наслідки торговельної війни з адміністрацією Дональда Трампа та слабкий внутрішній попит. Проте фахівці зауважують поступове уповільнення темпів у четвертому кварталі, що є найнижчим показником з часів пандемії.

Головною структурною проблемою залишається стрімке старіння нації. У 2025 році кількість мешканців віком понад 60 років зросла до 323 млн, що становить майже чверть усього населення країни. Пекін намагається стимулювати молодь до створення родин через прямі грошові виплати, податкові пільги та розвиток мережі безкоштовних дитячих садків. Однак висока вартість виховання дітей та невпевненість молодих людей у майбутньому поки що роблять ці заходи малоефективними.

Як відомо, Пекін продовжує радикально переглядати свою внутрішню політику, намагаючись зупинити стійке скорочення населення. Як повідомляє Reuters, з 1 січня 2026 року в країні змінився податковий режим для засобів контрацепції: влада офіційно припинила дію пільги, яка звільняла ці товари від оподаткування протягом останніх 30 років. Відтепер презервативи та протизаплідні пігулки підпадають під загальну ставку податку на додану вартість у розмірі 13%, що фактично робить їх дорожчими для споживачів.

До слова, Пекін оголосив про нові правила інтернет-цензури, які забороняють обмін «непристойним» контентом у приватних онлайн-повідомленнях. Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

За заявою влади КНР, зміни покликані «закрити регуляторні прогалини» та забезпечити «чисте онлайн-середовище» без порнографії. Нові норми можуть поширюватися навіть на добровільний обмін інтимними матеріалами між дорослими користувачами.