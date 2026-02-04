Головна Світ Політика
Трамп розповів, про що говорив з президентом Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп розповів, про що говорив з президентом Китаю
Глава Білого дому назвав відносини з Сі Цзіньпіном «надзвичайно добрими»
фото: Getty Images

Лідери США та Китаю говорили про російсько-українську війну

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема, обговорив російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

«Я щойно завершив чудову телефонну розмову з лідером Китаю Сі. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення обсягів сої до 20 млн тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 млн тонн на наступний сезон), постачання двигунів для літаків та численні інші теми. Все дуже позитивно», – заявив він.

Американський президент додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з Сі Цзіньпіном «надзвичайно добрі, і ми обидва усвідомлюємо, наскільки важливо зберегти їх такими».

«Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з лідером Сі та Китайською Народною Республікою», – заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Востаннє двоє лідерів розмовляли телефоном наприкінці листопада минулого року, після чого Трамп розхвалював «надзвичайно міцні» відносини з Китаєм.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його «дуже добрим» стосункам із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу: США – тарифи, а Китай – власні повноваження.

Раніше повідомлялося, що військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці.

Теги: Дональд Трамп США Китай Сі Цзіньпін

