Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви

Під час своєї промови президент США згадав про війну в Україні, ядерні амбіції Ірану та розповів про майбутнє Америки

Американський лідер Дональд Трамп 24 лютого виступив з промовою про становище країни перед обома палатами Конгресу США. Більшість часу він приділив внутрішній політиці, однак згадував і про зовнішню політику, зокрема російсько-українську війну. «Главком» зібрав ключові заяви глави Білого дому.

«Золотий вік Америки»

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна переживає «золоту добу», наголосивши на відновленні сили й авторитету Сполучених Штатів. «Наша нація повернулася – більша, краща, багатша і сильніша, ніж будь-коли раніше», – заявив він.

За словами глави Білого дому, попереду – 250-та річниця незалежності США, яку він назвав «епічною віхою». «Це золота доба Америки», – заявив він.

Під час своєї промови Трамп заявив, що отримав країну «у кризі та з відкритими кордонами», але за рік вдалося досягти «найбільшої трансформації за століття». Зокрема, за його словами, адміністрація зменшила нелегальну імміграцію на кордоні, посилила боротьбу з імпортом фентанілу та збільшила кількість депортацій «нелегалів».

Трамп зауважив, що завжди дозволятиме в'їжджати легально людям, які «приїжджають і важко працюють, щоб підтримувати нашу країну».

Боротьба з корупцією

Президент США також оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. Її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

За словами президента США, у разі виявлення достатніх обсягів зловживань федеральний бюджет можна буде збалансувати швидко. «Якщо ми зможемо знайти достатньо такого шахрайства, ми фактично матимемо збалансований бюджет за одну ніч. Це станеться дуже швидко», – заявив він.

Президент традиційно розкритикував окремі штати, керовані демократами, заявивши про поширеність там шахрайства та корупції. Він сказав, що «члени сомалійської громади розграбували» кошти платників податків у Міннесоті.

Іран та ядерні амбіції

Дональд Трамп заявив, що Іран розробляє ракети великої дальності, які можуть досягти території Сполучених Штатів. Він також звинуватив Тегеран у бажанні отримати ядерну зброю.

За словами американського президента, США попереджали Іран «не робити жодних майбутніх спроб відновити» свою ядерну програму, однак «вони продовжують». «Ми знищили (ядерні об’єкти – «Главком»), а вони хочуть почати все спочатку», – заявив він.

Глава Білого дому наголосив, що «віддає перевагу вирішенню цієї проблеми дипломатичним шляхом». «Але одне можна сказати напевно: я ніколи не дозволю найбільшому спонсору тероризму у світі, яким вони, безперечно, є, мати ядерну зброю», – додав він.

Війна в Україні

Через півтори години промови Трамп вперше згадав Україну. Це відбулося, коли американський президент розповідав про історію української біженки Ірини Заруцької, яку було вбито у Північній Кароліні. Трамп зазначив, що дівчина втекла до США «через брутальну війну, яка роздирає країну».

Традиційно заявивши про вісім врегульованих воєн, Трамп зазначив, що «докладає всіх зусиль, щоб покласти край дев'ятій війні – убивствам і різанині між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 тис. солдатів».

Глава Білого дому також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.

Венесуельська нафта

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали понад 80 млн барелів нафти з Венесуели після повалення диктатора Ніколаса Мадуро. «Ми щойно отримали від нашого нового друга і партнера, Венесуели, понад 80 млн барелів нафти. Американське виробництво нафти зросло на понад 600 тис. барелів на день», – заявив американський лідер.

Під час виступу Трамп також заявив, що ціни на бензин у більшості штатів впали до рівня нижче $2,30 за галон (61 цент за літр). Водночас середня ціна по країні станом на вівторок становила $2,95 за галон – це менше, ніж $3,14 роком раніше, але все одно вище, ніж цифра, наведена президентом США.

Варто зазначити, що американський президент Дональд Трамп, виступаючи з промовою перед Конгресом про стан справ у країні, встановив новий рекорд. Його виступ тривав понад 1 годину 40 хвилин. Глава Білого дому побив попередній рекорд, встановлений президентом Біллом Клінтоном у 2000 році, промова якого зайняла трохи більше як 1 годину 28 хвилин.