Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом

До цього дня найдовшою промовою про стан справ у країні була промова експрезидента Білла Клінтона у 2000 році

Американський президент Дональд Трамп виступив з промовою перед Конгресом про стан справ у країні, встановивши новий рекорд. Його виступ тривав понад 1 годину 40 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глава Білого дому побив попередній рекорд, встановлений президентом Біллом Клінтоном у 2000 році, промова якого зайняла трохи більше як 1 годину 28 хвилин.

Окрім того, що Трамп побив рекорд за тривалістю виступу про стан справ у країні, він також побив власний рекорд за тривалістю щорічного виступу в цілому. У 2025 році президент США виступав перед Конгресом трохи більше ніж 1 годину і 39 хвилин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп лише побіжно згадав про війну Росії проти України у зверненні до Конгресу, заявивши, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. За словами американського лідера, її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

До слова, під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.