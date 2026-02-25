Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
Глава Білого дому побив власний рекорд найдовшого щорічного звернення до Конгресу
скриншот з відео Білого дому

До цього дня найдовшою промовою про стан справ у країні була промова експрезидента Білла Клінтона у 2000 році

Американський президент Дональд Трамп виступив з промовою перед Конгресом про стан справ у країні, встановивши новий рекорд. Його виступ тривав понад 1 годину 40 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глава Білого дому побив попередній рекорд, встановлений президентом Біллом Клінтоном у 2000 році, промова якого зайняла трохи більше як 1 годину 28 хвилин.

Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом фото 1

Окрім того, що Трамп побив рекорд за тривалістю виступу про стан справ у країні, він також побив власний рекорд за тривалістю щорічного виступу в цілому. У 2025 році президент США виступав перед Конгресом трохи більше ніж 1 годину і 39 хвилин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп лише побіжно згадав про війну Росії проти України у зверненні до Конгресу, заявивши, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. За словами американського лідера, її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

До слова, під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підтримав ідею США швидко завершити війну, але без поступок
Зеленський прокоментував ініціативу США завершити війну до 4 липня
Вчора, 21:04
Зеленський вважає, що санкції США проти Лукашенка мають залишатися в силі
Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям
23 лютого, 14:30
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
21 лютого, 06:02
Американські винищувачі ідентифікували російський літак А-50 біля Аляски
США та Канада відстежили п’ять російських літаків біля Аляски
20 лютого, 16:08
Білий дім посилив правила SBA і відсіяв бізнеси з іноземними власниками
Вашингтон переписав умови кредитів для малого бізнесу через міграційну політику
12 лютого, 08:41
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
3 лютого, 21:31
Американець Скіп Бойс розпочав дивний експеримент
Чоловік попрощався з дружиною і донькою та зачинився у кімнаті на рік: навіщо він це зробив
1 лютого, 18:33
Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
27 сiчня, 01:15
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47

Політика

Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви
Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua