«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном

Єгор Голівець
Трамп спрогнозував угоду з Іраном вже цього місяця
фото: Reuters

Президент США заявив про шанс домовленості вже у квітні та розкритикував відносини з Британією

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Він зазначив, що домовленість може бути досягнута до запланованого візиту британського короля до США наприкінці квітня. Окрім цього, Трамп прокоментував відносини зі Сполученим Королівством.

Президент розхвалив свої особисті контакти з королем, а також зазначив, що йому подобається прем’єр-міністр Кір Стармер. Водночас він критично висловився про загальний стан двосторонніх відносин.

«Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає», – заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». Бартіромо також зазначила, що повне інтерв’ю з Трампом вийде найближчим часом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, де його зобразили у вигляді постаті, що нагадує Ісуса Христа, однак після критики видалив його. Зображення викликало гостру реакцію користувачів соцмереж і частини релігійної спільноти. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

