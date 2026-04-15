«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном

Президент США заявив про шанс домовленості вже у квітні та розкритикував відносини з Британією

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Він зазначив, що домовленість може бути досягнута до запланованого візиту британського короля до США наприкінці квітня. Окрім цього, Трамп прокоментував відносини зі Сполученим Королівством.

Президент розхвалив свої особисті контакти з королем, а також зазначив, що йому подобається прем’єр-міністр Кір Стармер. Водночас він критично висловився про загальний стан двосторонніх відносин.

«Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає», – заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». Бартіромо також зазначила, що повне інтерв’ю з Трампом вийде найближчим часом.

