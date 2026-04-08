Іран знову перекрив Ормузьку протоку і пригрозив зірвати перемир’я

Тегеран висунув умову: удари Ізраїлю по Лівану мають негайно припинитися

Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку та попередив про можливий вихід із перемир’я зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

За даними джерел, Тегеран вважає припинення бойових дій «на всіх фронтах, включаючи Ліван», частиною домовленостей зі США.

Анонімне джерело в іранському агентстві Tasnim заявило, що подальші удари Ізраїлю можуть призвести до зриву перемир’я. Водночас ізраїльська сторона стверджує, що атаки спрямовані проти угруповання «Хезболла», яке підтримується Іраном, і не підпадають під дію угоди.

Іран, зі свого боку, вже визначає потенційні цілі для відповіді на удари. У заяві на державному телебаченні зазначили, що Тегеран «покарає» Ізраїль за порушення перемир’я.

Паралельно Іран зупинив проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що фактично суперечить умовам нещодавно укладеної угоди зі США про відновлення судноплавства.

Державні ЗМІ Ірану пояснили це рішення відповіддю на наймасштабніші удари Ізраїлю по Лівану за час війни. Примітно, що ще за кілька годин до цього Вашингтон і Тегеран домовилися про відновлення роботи ключового морського маршруту в межах двотижневого перемир’я.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.