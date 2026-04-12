Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Основною проблемою, що заважає укладанню угоди, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав небажання Ірану відмовитися від своєї ядерної програми

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

«Ми займаємося цим вже 21 годину і провели низку суттєвих обговорень з іранцями. Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я думаю, що це набагато поганіша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки», – заявив віцепрезидент.

Основним каменем спотикання Венс назвав небажання Тегерана відмовитися від своєї ядерної програми. Він наголосив, що позиція Вашингтона була «досить поступливою», проте іранська сторона не продемонструвала готовності до компромісів.

«Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: «Вам потрібно прийти сюди з чесною волею та докласти всіх зусиль, щоб досягти угоди». Ми це зробили, і, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу», – додав він.

США залишили іранській стороні фінальний варіант документа, який Венс назвав «останньою та найкращою пропозицією». Наразі делегація Сполучених Штатів залишає Ісламабад, очікуючи на рішення Тегерана.

«Ми йдемо звідси з дуже простою пропозицією, методом порозуміння, який є нашою остаточною та найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці», – підсумував Джей Ді Венс.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Теги: Іран США переговори війна Пакистан Джей Ді Венс

