Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вночі вдарила по Рівненщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ вночі вдарила по Рівненщині
«Шахед» влучив по об’єкту енергетики
фото з відкритих джерел

На місці працюють усі відповідні служби

Російські терористи сьогодні вночі атакували Рівненщину. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

«На місці працюють усі відповідні служби. Більше інформації згодом», – йдеться в повідомленні.

Поранених внаслідок атаки наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворожих «Шахед» також атакував об’єкт енергетики в Тернополі.

Вчора, 2 грудня, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.  

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. Є загиблі та важкопоранені.

Триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: безпілотник Рівненщина війна окупанти енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тернопіль опинився під ударом БПЛА
Дрон влучив у житловий будинок у Тернополі: є жертви
Вчора, 02:51
За оцінками Віктора Чумака, столична ППО здатна збити російський «Орєшнік»
Чи запустить Путін «Орєшнік» по Києву? Колишній головний військовий прокурор України відповів
22 листопада, 13:33
22 листопада Росія атакувала Суми
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
22 листопада, 09:25
Сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче
«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою
21 листопада, 22:33
Захисники вже проходять підготовку на різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
21 листопада, 15:22
Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах
Скільки міжконтинентальних ракет має РФ? Деталі від Defense Express
21 листопада, 15:04
Аналітики вважають, що Україна потребує подальшої військової підтримки від Заходу
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
21 листопада, 10:15
На знайдених уламках начебто західної ракети написано Storm Shadow
На Курщині росіяни заявили про атаку ракетами Storm Shadow (фото)
20 листопада, 15:44
Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
16 листопада, 08:11

Події в Україні

Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА
Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків
РФ вночі вдарила по Рівненщині
РФ вночі вдарила по Рівненщині
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
23K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
18K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
4720
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2954
Сирський анонсував зміни у підготовці військових офіцерів

Новини

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua