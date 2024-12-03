РФ вночі вдарила по Рівненщині

На місці працюють усі відповідні служби

Російські терористи сьогодні вночі атакували Рівненщину. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

«На місці працюють усі відповідні служби. Більше інформації згодом», – йдеться в повідомленні.

Поранених внаслідок атаки наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворожих «Шахед» також атакував об’єкт енергетики в Тернополі.

Вчора, 2 грудня, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. Є загиблі та важкопоранені.

Триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.