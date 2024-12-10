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Україна повернула з Росії та окупованих територій ще п’ятеро дітей

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна повернула з Росії та окупованих територій ще п’ятеро дітей
Діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини
фото: Офіс президента

Серед повернутих і троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми.

Ще п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми.

За його словами, двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території.

«Також важливим досягненням стало визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, та допомога 77-річній жінці, котра не мала змоги евакуюватися самостійно. Їхні історії – свідчення того, з яким терором і страхом змушені жити люди під окупацією», – зауважив Єрмак.

Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

«Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату – українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома», – наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей.

Раніше Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Теги: росія ворог Офіс президента окупація Андрій Єрмак окуповані території українці війна діти Австралія окупанти Лубінець

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