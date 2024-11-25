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Путін погрожує Європі: Німеччина готує «бункерний план»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Путін погрожує Європі: Німеччина готує «бункерний план»
Сходи ведуть вниз до колишнього бункера у Німеччині
фото: Fabian Strauch

Диктатор Путін погрожує, і Німеччина побоююється нападу Росії, готуючи мережу укриттів та бункерів

Федеральне відомство із захисту населення і допомоги при катастрофах (Bundesamt für Bevölkerungssschutz, BKK) у Німеччині розробляє план створення мережі бункерів на території ФРН на тлі міжнародної загрози, що загострюється, пише таблоїд Bild.

Крім того, за даними Bild, планується розробити мобільний додаток, який показуватиме громадянам відстань до найближчого бункера. Журналісти стверджують, що BKK також планує заохочувати мешканців Німеччини щодо створення сховищ у гаражах та підвалах власних будинків.

Федеральне відомство із захисту населення та допомоги при катастрофах ФРН розробляє мережу бункерних укриттів на території Німеччини. Бомбосховища збираються обладнати в урядових будівлях та на станціях метро.

Ще у березні 2024 року голова Німецького союзу міст та громад Андре Бергхеггер  закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити мирне населення Німеччини від можливої ​​війни. «Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним», – сказав він тоді. «Тепер йдеться не лише про те, щоб зробити бундесвер обороноздатним. Загалом йдеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами», – додав він.

Зокрема Бергхеггер закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З 2 тис. громадських сховищ часів холодної війни залишилося лише 600, які можуть умістити близько 500 тис. осіб. «Існує гостра необхідність повернути в експлуатацію виведені з ладу сховища», – наголосив він.

Поки Росія погрожує Заходу ядерним апокаліпсисом, країни по всьому світу готуються до Третьої світової війни та катастрофічних руйнувань, які може принести сучасна війна. До слова, у Великій Британії місцеві жителі масово розкуповують бункери і навіть роблять їх своїми руками через страх перед новою світовою війною. 

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Теги: Німеччина метро війна путін бомбосховища населення

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