Хоча б Асаду не телефонуватиме? Зеленський відреагував на дзвінок Орбана Путіну

Зеленський: «Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України»

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Про це глава української держави повідомив у соцмережі Х.

«Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України», – розповів Зеленський.

Президент України вкотре подякував президенту Трампу та лідерам Європи, із якимиУкраїни працює разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Натомість Путін звинуватив Україну, що вона начебто «виключає можливість мирного врегулювання конфлікту».

Раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що країна продовжить свою «миротворчу місію» для України.