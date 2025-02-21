Перша заява Келлога після зустрічі із Зеленським, підозра ексголові «Оператора ГТС». Головне за 21 лютого

Келлог назвав переговори з Зеленським позитивними, а президента – «мужнім лідером нації»

Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським, Кормишкіна складає депутатські повноваження, ексголова «Оператор ГТС» отримав підозру. «Главком» склав добірку новин 21 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог 20 лютого провели спільну зустріч у Києві. Попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

Кормишкіна складає депутатські повноваження

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень. Спочатку її має розглянути комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи, а потім відбутися голосування в Раді.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року нардепка вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради про нову підозру. Йдеться про незадеклароване майно на понад 2 млн грн.

Згідно з даними «Главкома», йдеться про колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, який обвинувачується в корупційному злочині.

Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роках належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, а також паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Правоохоронці кваліфікували дії депутата за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Йому загрожує штраф до 56 тис. грн або 240 годин громадських робіт чи обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

СБУ попередила українців про нові інформаційні операції спецслужб РФ

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби залучили весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в ТікТок та Телеграм.

«У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах», – йдеться у повідомленні.

Ексголова «Оператор ГТС» отримав підозру

Ексголова «Оператора ГТС» Сергій Макогон отримав підозру. Його звинувачують у завданні понад 18 млрд збитків держбюджету та втечі за кордон.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природний газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету як дивіденди.

За словами правоохоронців, підозрюваний прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.