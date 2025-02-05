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Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
Президент пояснив, що у такий спосіб Карлсон хоче опустити його до рівня Путіна
фото: скриншот відео

«Мені здається, що йому треба глибше зрозуміти, що відбувається в Україні. Припинити працювати на Путіна і цілувати його в жопу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон повторює наративи диктатора Путіна. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Пірс Морган раніше мав інтервʼю із Карлсоном, де той попросив Моргана передати Зеленському такі слова: «Я хочу попросити вас, коли ви розмовлятимете із Зеленським, скажіть йому: Чому б вам не провести вибори? Чому б вам не припинити вбивати своїх політичних опонентів? Чому б вам не дозволити людям сповідувати свою християнську конфесію? Чому б вам не дозволити російськомовним розмовляти російською і читати російські книги? Це те, що роблять недиктатори»

Пірс Морган вважає, що Карлсон дав зрозуміти, що «в його очах Зеленський такий же диктатор, як і Володимир Путін».

Президент пояснив, що у такий спосіб Карлсон хоче опустити його до рівня Путіна. За словами Зеленського, це робиться для того, щоб люди почали «балансувати» між ними та шукати компроміс.

«Це все брехня. Це наратив Путіна. Путіна наратив про Московський патріархат, про Руську церкву. Путіна наратив про вибори і мою нелегітимність, і про диктатуру. Це говорить людина, яка 30 років при владі. Говорить кровавий диктатор, вбивця, який порушив територіальну цілісність України, і не тільки. Знищив народи. І він говорить про якусь нелегітимність. І що дуже цікаво. Так само, як і вибори, конфесії, – все це наративи Путіна. І на жаль, цей блогер або журналіст, як він хоче себе називати, на жаль, він повністю повторює слова Путіна. А що він хоче? Він таким чином працює на Путіна. Тому що він хоче мене просто мене взяти і опустити на рівень Путіна. Ось що він хоче. Він хоче, щоб ми були з ним на одному рівні. А що після цього? Люди вирішували, треба ж знайти баланс, треба ж знайти компроміс. А Путін не такий і плохий. А ви бачите, він же вторгся в державу не просто так. Він же був проти НАТО, він захищав рускоязичних. Пірс, Путін вбив десятки тисяч цивільних людей. І більшість з них рускоязичні. Тому що він вбивав людей, і в більшості, 90%, – це були східні частини України», – заявив Зеленський.

Також президент прокоментував закид щодо нібито «вбивства опонентів». Гарант наголосив, що українці не займаються замовними вбивствами. Водночас Служба безпеки України може ліквідувати «тільки тих вбивць, які катували громадян України».

«Мені здається, що цій людині, цьому журналісту – не пам'ятаю, як його прізвище, вибачте. Такер його імʼя? Мені здається, що йому треба глибше зрозуміти, що відбувається в Україні. Припинити працювати на Путіна і цілувати його в жопу, якщо чесно. Мені здається, це дуже важливо, щоб людина була передусім просто людиною, вне залежності від того, в якій державі вона живе», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Згодом Карлсон у підкасті журналіста Лекса Фрідмана назвав заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув. 

Потім американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Прямих питань про російське вторгнення в Україну Такер Карлсон Олександру Дугіну не ставив.

А 4 грудня рано вранці, Такер Карлсон записав відео, перебуваючи на Красній площі в Москві. Він анонсував інтерв'ю з Лавровим і заявив, що незабаром його опублікує. Крім цього, під час свого ролика Карлсон практично повторював низку кремлівських пропагандистських тез.

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Теги: вибори книги путін українці Володимир Зеленський президент журналіст блогер диктатор

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