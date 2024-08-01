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Пінопласт, фанера і поліетилен: в мережі показали російський безпілотник «Гербера»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пінопласт, фанера і поліетилен: в мережі показали російський безпілотник «Гербера»
Сапер Національної поліції оглядає дрон «Гербера» на Сумщині
фото: Національна поліція України

Зазначається, що основне призначення таких БПЛА – перенавантаження систем протиповітряної оборони

У мережі показали російський дрон «Гербера» з пінопласту та фанери, який впав через нестачу пального.

Як відомо, окупанти використали ці БпЛА у великій кількості під час нальоту на Україну проти ночі 31 липня.

Зазначається, що основне призначення таких БПЛА – перенавантаження систем протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, раніше самі росіяни показали відео з новим дроном, який так само мав фюзеляж із пінопласту та був зібраний з доволі низькою культурою виробництва. 

Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. 

Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БпЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.

Як повідомлялося, Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО. 

До слова, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера».

Нагадаємо, російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Читайте також: У російських дронах «Гербера» можуть стояти українські сімки – Defense Express
Теги: росія дрон безпілотник

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