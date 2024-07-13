Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря

Є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати «Калібри» в тому числі з акваторії Каспійського моря

«Формат пуску «Калібрів» з Каспію для росіян виглядає більш вигідним, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС»

«Ядро» надводних сил Каспійської флотилії ВМФ РФ складають три ракетні корвети проекту 21631 «Буян-М», кожен з яких може брати на борт до 8 КР, сумарний залп – до 24 крилатих ракет.

Ще також треба врахувати факт наявності у цьому операційному районі двох ракетних корветів проекту 22800 «Каракурт», переведених із Чорного моря.

Але так як це кораблі, які формально навіть не прийняті до складу ВМФ РФ, є відкритим питання, чи можуть ці «Каракурти» проводити пуски «Калібрів», сумарний залп (за проектними характеристиками) – ще +16 крилатих ракет.

Середній темп виробництва КР «Калибр» продовжує триматись на рівні 25-30 ракет на місяць, тобто місячного виробництва вистачить якраз лише на повну зарядку однієї Каспійської флотилії.

І тут питання цікаве, як зараз росіяни розподіляють наявні ракети між усіма 4 флотами та 1 флотилією, і наскільки часто вони зможуть бити «Калібрами» безпосередньо з Каспію.

Росіяни залучали кораблі Каспійської флотилії для ракетних ударів по України протягом лютого – травня 2022 року, чому припинили – достеменна причина неясна.

Можна лише припускати, що реальною причиною могло виступити накопичення технічних поломок на ракетних корветах Каспійської флотилії.

Формат пуску «Калібрів» з Каспію для росіян виглядає більш вигідним, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС.

Хоча б тому, що в тому районі пуск ракети з корвета відслідкувати явно складніше, відповідно – менше часу на реакцію ППО, більше ймовірність нових руйнувань на нашій території.

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Хай ця коротенька записочка тут просто побуде. Бо уже є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати «Калібри» в тому числі з акваторії Каспійського моря.

І вчора було трохи незрозуміле джерело припущень в моніторингових пабліках, що учора на Старокостянтинів летіли саме КР «Калибр» з Каспію, хоча потім Повітряні Сили офіційно заявили, що то були Х-101 із Ту-95МС.