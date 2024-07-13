Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати «Калібри» в тому числі з акваторії Каспійського моря
фото з відкритих джерел

«Формат пуску «Калібрів» з Каспію для росіян виглядає більш вигідним, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС»

«Ядро» надводних сил Каспійської флотилії ВМФ РФ складають три ракетні корвети проекту 21631 «Буян-М», кожен з яких може брати на борт до 8 КР, сумарний залп – до 24 крилатих ракет.

Ще також треба врахувати факт наявності у цьому операційному районі двох ракетних корветів проекту 22800 «Каракурт», переведених із Чорного моря.

Але так як це кораблі, які формально навіть не прийняті до складу ВМФ РФ, є відкритим питання, чи можуть ці «Каракурти» проводити пуски «Калібрів», сумарний залп (за проектними характеристиками) – ще +16 крилатих ракет.

Середній темп виробництва КР «Калибр» продовжує триматись на рівні 25-30 ракет на місяць, тобто місячного виробництва вистачить якраз лише на повну зарядку однієї Каспійської флотилії.

І тут питання цікаве, як зараз росіяни розподіляють наявні ракети між усіма 4 флотами та 1 флотилією, і наскільки часто вони зможуть бити «Калібрами» безпосередньо з Каспію.

Росіяни залучали кораблі Каспійської флотилії для ракетних ударів по України протягом лютого – травня 2022 року, чому припинили – достеменна причина неясна.

Можна лише припускати, що реальною причиною могло виступити накопичення технічних поломок на ракетних корветах Каспійської флотилії.

Формат пуску «Калібрів» з Каспію для росіян виглядає більш вигідним, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС.

Хоча б тому, що в тому районі пуск ракети з корвета відслідкувати явно складніше, відповідно – менше часу на реакцію ППО, більше ймовірність нових руйнувань на нашій території.

***

Хай ця коротенька записочка тут просто побуде. Бо уже є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати «Калібри» в тому числі з акваторії Каспійського моря.

І вчора було трохи незрозуміле джерело припущень в моніторингових пабліках, що учора на Старокостянтинів летіли саме КР «Калибр» з Каспію, хоча потім Повітряні Сили офіційно заявили, що то були Х-101 із Ту-95МС.

Читайте також: Польща розглядає ідею збивати російські ракети над Україною
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник чеченського руху за свободу від Росії Шаміль Басаєв (1965-206рр.)
Одна з найкращих диверсійних операцій проти Росії
22 червня, 08:54
Нардеп Єгор Чернєв, очільник комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер (по центру) та голова парламентського комітету Олександр Завітневич
Новий голова комітету Бундестагу з питань оборони відвідав Донбас та Харківщину
17 червня, 13:44
Латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні
Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах
18 червня, 15:10
ЗМІ: Премʼєр-міністр Ізраїлю не квапиться з перемирʼям, оскільки це може розвалити його коаліцію, більшість із якої вийде з альянсу, якщо війна завершиться без поразки ХАМАС
Військове керівництво Ізраїлю змінило позицію і планує перемирʼя в секторі Гази: причина
2 липня, 21:00
Шольц заявив, що Німеччина не стане учасником війни в Україні
Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц
3 липня, 20:11
Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
8 липня, 18:00
Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії
Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю
5 липня, 21:45
Мін'юст США вилучив два доменні імені та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою, яку розробила російська державна медіа-мережа RT
У США виявлена російська ботоферма. Деталі від ISW
10 липня, 07:17
11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова
Вчора, 05:01

Іван Киричевський

Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря
Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря
Винищувачі для України. Чому Україна так і не отримала шведські Gripen?
Винищувачі для України. Чому Україна так і не отримала шведські Gripen?
Що приховує Міноборони РФ щодо трагедії у Києві
Що приховує Міноборони РФ щодо трагедії у Києві
Як відсутність західної зброї впливає на хід війни в Україні
Як відсутність західної зброї впливає на хід війни в Україні
Удар Росії по Миргороду: що насправді сталося на летовищі?
Удар Росії по Миргороду: що насправді сталося на летовищі?
Захід досі не готовий масово виготовляти зброю. Чому так сталося
Захід досі не готовий масово виготовляти зброю. Чому так сталося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
14K
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
9802
Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів
8882
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
6478
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua