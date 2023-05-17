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Опонент нищівно розкритикував Ердогана, звинувативши у відкритій підтримці Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Опонент нищівно розкритикував Ердогана, звинувативши у відкритій підтримці Росії
Політичний опонент Киличдароглу накинувся із винуваченнями на Ердогана
фото з відкритих джерел

Кемаль Киличдароглу закликав виборців «не залишати батьківщину псевдолідеру, який підпорядковується Росії»

Перед другим туром виборів  головні перетенденти на посаду президента Туреччини продовжують публічно сперечатись. Так, сьогодні суперник чинного голови Туреччини Реджепа Ердогана на виборах президента Кемаль Киличдароглу опублікував нове відеозвернення, в якому закликав не голосувати за Ердогана через нелегальну міграцію та його посилені симпатії до Росії. 

У своєму відеозверненні Киличдароглу просить не залишати країну тому, хто думає про ввезення в країну 10 мільйонів нелегальних мігрантів. «Завтра ця цифра може перетворитися на 30 мільйонів, що загрожують нашому існуванню», – сказав він. Також опозиціонер заявив, що нелегальні мігранти «дивляться на турецьких жінок як на речі». Крім того, Кемаль Киличдароглу закликав «не залишати нашу батьківщину псевдолідеру, який підпорядковується Росії».

Раніше лідер турецької опозиції та головний суперник чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах Кемаль Киличдароглу звернувся російською мовою до представників РФ із закликом припинити втручання у справи Туреччини, якщо ті хочуть продовження хороших відносин. 

«Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня (14 травня в Туреччині мають відбутися вибори – ред.), тримайте руки подалі від турецької держави», – попередив він у пості в Twitter. Водночас Киличдароглу запевнив, що його політична сила все ще виступає за співпрацю та дружбу з Росією.

Нагадаємо, результат першого туру виборів такий: Реджеп Тайїп Ердоган отримав 49,51%, Кемаль Киличдароглу – 44,88%, Сінан Оган – 5,17%, Мухаррем Індже – 0,44%.  Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Туреччині відбудеться 28 травня.

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Теги: вибори мігранти За майбутнє Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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