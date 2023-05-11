Опозиційний кандидат у президенти Туреччини звернувся із закликом до росіян

Головний суперник чинного президента Туреччини на виборах Кемаль Киличдароглу звернувся російською мовою до представників РФ

Лідер турецької опозиції та головний суперник чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах Кемаль Киличдароглу звернувся російською мовою до представників РФ із закликом припинити втручання у справи Туреччини, якщо ті хочуть продовження хороших відносин. Про це він написав у Twitter.

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«Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня (14 травня в Туреччині мають відбутися вибори – ред.), тримайте руки подалі від турецької держави», – попередив він у пості в Twitter.

Водночас Киличдароглу запевнив, що його політична сила все ще виступає за співпрацю та дружбу з Росією.

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Нагадаємо, що у прийдешніх виборах у Туреччині візьмуть участь лише три кандидати на посаду президента республіки. Кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже, лідер партії Memleket, сьогодні, 11 травня, оголосив про зняття своєї кандидатури.