Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався
Інавгурація Поля Бія відбудеться у листопаді
фото: Reuters

92-річний політик знову став президентом Камеруну

92-річний президент Камеруну Поль Бія переобрався на восьмий термін. Він пробуде на посаді майже до свого 100-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Поль Бія був оголошений переможцем виборів 12 жовтня, затьмарених дискваліфікацією його основного суперника. Він правитиме центральноафриканською країною до 99 років. Це його восьмий термін на посаді. Бія, найстаріший у світі чинний президент, балотувався під прапором Народно-демократичного руху Камеруну. Його інавгурація відбудеться у столиці країни, Яунді, 6 листопада.

Лише 12 із 83 кандидатів у президенти були допущені до участі у виборах, що викликало звинувачення з боку опозиції та правозахисних організацій у тому, що вибори не були ні вільними, ні справедливими. Моріс Камто, лідер головної опозиційної партії, який кинув виклик Бії на останніх виборах у 2018 році, був одним із тих, кого виключили на тій підставі, що його партія висунула двох кандидатів. За результатами виборів, глава Камеруну набрав 53,7% голосів, а його найближчий суперник Ісса Чірома Бакарі, який пішов у відставку з кабінету міністрів у червні, – 35,2%.

Бія править Камеруном вже 43 роки, і більшість громадян, середній вік яких становить 18 років, ніколи не знали іншого лідера. Його похилий вік та нерегулярні публічні виступи викликали побоювання з приводу його здоров'я та порушили питання про те, хто керуватиме країною у разі його смерті на посаді.

Політик практично не вів передвиборчу кампанію й у вересні провів понад тиждень у Швейцарії, де раніше звертався по медичну допомогу, не даючи жодних пояснень. Його єдиний мітинг відбувся 7 жовтня. Тоді він пообіцяв створювати робочі місця, розвивати підприємництво та зміцнювати безпеку.

Нагадаємо, у Камеруні під час протестів опозиції загинули щонайменше чотири особи. Мітинги були організовані прихильниками кандидата в президенти Ісси Тчіроми, який оскаржує результати виборів від 12 жовтня та звинувачує чинного президента Поля Бію у фальсифікаціях.

До слова, Російська Федерація формує лояльну до Кремля африканську еліту. Держава-агресор нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Читайте також:

Теги: вибори Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців
Вибори в Молдові: явка перевищила 20%
28 вересня, 12:25
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
29 вересня, 01:11
Вибори проводилися непрямим голосуванням
У Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада
6 жовтня, 06:19
Зеленський: Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
9 жовтня, 15:14
Навіть припускати можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану не варто
Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні
28 вересня, 16:34
Протестувальники вийшли грузинськими прапорами, плакатами з антиурядовими слоганами
Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
4 жовтня, 18:58
Проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах
Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
4 жовтня, 20:50
Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
Сьогодні, 00:37

Політика

Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався
Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався
Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини
Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини
Орбан їде до Трампа говорити про російську нафту
Орбан їде до Трампа говорити про російську нафту
Європа розглядає спільний борг для підтримки України після відмови Бельгії
Європа розглядає спільний борг для підтримки України після відмови Бельгії
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua