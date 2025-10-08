Президент Аргентини дав концерт на тлі протестів у країні

Хав’єр Мілей очолив країну близько двох років тому обіцяючи врятувати економіку

Аргентинський лідер виступив Буенос-Айрес, аби підняти свій рейтинг

Президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі. Він сподівався, що це підніме його рейтинг на тлі економічної кризи та протестів в у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Мілей заспівав під час презентації своєї нової книги «Конструювання дива» в Буенос-Айрес. Він виконав сет з дев'яти треків, переважно рок-гімнів 1980-х на Movistar Arena, де раніше виступали такі рокери як Ліам Галлахер, Judas Priest та Megadeth.

Хав’єр Мілей очолив країну близько двох років тому обіцяючи врятувати економіку, знищити інфляцію, провести рішучі реформи та боротися з елітами. Спочатку його жорстка економічна політика дала результати: тризначна інфляція почала падати, викликавши схвалення міжнародних економістів і політиків, зокрема президента США Дональда Трампа.

Проте в останні тижні так звана революція Мілея дала збій. Сумніви щодо його політичного майбутнього налякали ринки і спричинили різкий розпродаж аргентинського песо, через що уряд змушений був витратити обмежені міжнародні резерви, щоб стримати валютний відтік.

Криза в Аргентині стала настільки серйозною, що минулого місяця Трамп надав екстрену фінансову допомогу до $20 млрд. Про зменшення довіри до президента також свідчить те, що у вересні партія Мілея La Libertad Avanza зазнала нищівної поразки на провінційних виборах у Буенос-Айресі, де мешкає майже 40% населення Аргентини.

До слова, президента Аргентини Хав'єра Мілея довелося терміново евакуювати з передвиборчої кампанії після того, як його автомобіль закидали камінням. Інцидент стався 27 серпня під час мітингу перед парламентськими виборами.