Закриття аеропорту у Вільнюсі, вибори в Аргентині: головне за ніч

У Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення через невідомі об'єкти

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи завдали удару по Запорізькому району за допомогою безпілотників, партія аргентинського президента Хав'єра Мілея здобула перемогу на проміжних виборах, цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники, атака дронів на Москву, у Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення.

Удар по Запорізькому району

Російські терористи завдали удару по Запорізькому району за допомогою безпілотників.

Як зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти завдали щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району.

Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Попередньо, минулося без постраждалих.

Вибори в Аргентині

Партія аргентинського президента Хав'єра Мілея здобула перемогу на проміжних виборах, що дозволяє йому продовжити свою економічну реформу та зберегти підтримку США.

За результатами виборів, партія Мілея La Libertad Avanza отримала 41,5% голосів у провінції Буенос-Айрес, що стало свідченням значного політичного зсуву в країні, оскільки ця провінція довгий час була політичним осередком пероністів. Усього партія здобула 64 місця в Палаті депутатів, що суттєво посилює її позиції в парламенті.

Закриття аеропорту у Вільнюсі

Сьогодні, 26 жовтня, о 21:42, в Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення.

Інформація про тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через появу неідентифікованого об'єкта в небі була підтверджена литовськими ЗМІ. Через це було ухвалене рішення припинити авіасполучення на певний час.

Обмеження введені до 05:40 27 жовтня.

Вибухи у Конотопі

Цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі. За повідомленням мера міста Артема Семеніхіна, під час першої хвилі обстрілу – повідомлень про постраждалих не надходило, а значних руйнувань не зафіксовано.

З 01:37 ворог почав другу хвилю атаки. Моніторингові канал повідомляють, що є влучання. Наслідки місцева влада наразі не оприлюднила.

Атака дронів на Москву

Увечері, 26 жовтня у Москві та області було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів. Згодом у регіоні прогриміли перші вибухи. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку дронів та повідомив, що декілька БпЛА вже було збито протиповітряною обороною.

Жителі Подольська та Домодєдово повідомили про вибухи. Собянін також повідомив, що на одній з локацій працюють екстрені служби після падіння уламків. Мережею також поширились кадри, на яких зображено мобільну вогневу групу, що чергує поблизу Кремля.