Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США

18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів»

Американський історик, професор Єльського університету, публіцист Тімоті Снайдер заявив, що протести проти політики адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема протести під назвою «NoKings», є найбільшими в історії Штатів, пише «Главком».

«Я чув з поінформованих джерел, що ці #NoKings мітинги більш ніж удвічі більші, ніж минулого разу, що робить їх, безсумнівно, найбільшими протестами в історії США. Дякую всім, і особливо організаторам», – зазначив він.

Зауважимо, що 18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів» (No Kings) проти політики президента Дональда Трампа. -

Організатори акцій звинувачують президента у створенні «дедалі більш мілітаризованого та авторитарного режиму». Зокрема, обурення викликали масові рейди імміграційної служби та введення військ до штатів, очолюваних демократами. Учасники протестів заявляють, що їхня мета – показати мирний спротив адміністрації Трампа.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

Як відомо, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Тоді пройшли перші протести під назвою No kings («Без королів»), що відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.