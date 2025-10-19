Головна Світ Політика
Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів»
фото: Reuters

Американський історик, професор Єльського університету, публіцист Тімоті Снайдер заявив, що протести проти політики адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема протести під назвою «NoKings», є найбільшими в історії Штатів, пише «Главком».

«Я чув з поінформованих джерел, що ці #NoKings мітинги більш ніж удвічі більші, ніж минулого разу, що робить їх, безсумнівно, найбільшими протестами в історії США. Дякую всім, і особливо організаторам», – зазначив він.

Зауважимо, що 18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів» (No Kings) проти політики президента Дональда Трампа. -

Організатори акцій звинувачують президента у створенні «дедалі більш мілітаризованого та авторитарного режиму». Зокрема, обурення викликали масові рейди імміграційної служби та введення військ до штатів, очолюваних демократами. Учасники протестів заявляють, що їхня мета – показати мирний спротив адміністрації Трампа.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

Як відомо, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Тоді пройшли перші протести під назвою No kings («Без королів»), що відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Теги: Тімоті Снайдер протест мітинг США Дональд Трамп

