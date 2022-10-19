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Оприлюднено перші подробиці розслідування пошкоджень «Північних потоків»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено перші подробиці розслідування пошкоджень «Північних потоків»
Пошкодження газопроводів відбулося в результаті вибуху
фото з відкритих джерел

Операція по пошкодженню газопроводів була дуже добре спланованою

Прокладені по дну Балтійського моря газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2» були пошкоджені в результаті «потужних вибухів». У результаті інциденту газопроводи отримали «велику шкоду». Такого висновку дійшли правоохоронні органи Данії, які розпочали розслідування інцидентів з газопроводами, їх заяву наводить Associated Press.

Розслідуванням події займається спільна група, сформована зі співробітників розвідувального управління та данської поліції.

Підсумки попередніх перевірок показують, що пошкодження трьох із чотирьох ниток двох газопроводів відбулося в результаті вибуху.

Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков у коментарі данській телекомпанії TV2 сказав, що те, що сталося, у жодному разі не є збігом.

«Це не просто здається спланованим, а дуже добре спланованим», – сказав данський міністр.

Поліція Копенгагена заявила, що зараз неможливо назвати будь-які терміни завершення розслідування.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію

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Теги: Данія Північний потік-2 Північний потік

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