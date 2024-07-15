Була дуже серйозна розмова: Зеленський прокоментував візит Орбана до Москви

Президент уточнив, що Україні треба спробувати побудувати з Угорщиною відносини

Країни НАТО засудили поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Щодо цього була дуже серйозна розмова на Раді Україна-НАТО. Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, візит Орбана до України – це в будь-якому разі добре, оскільки між Україною та Угорщиною не було стосунків.

«У нас мають бути сильні, дружні, принаймні треба спочатку побудувати прагматичні відносини. Там багато наших людей. Тому я вважаю його візит до України був правильним», – зазначив Зеленський.

Він додав, що якщо глава угорського уряду використав поїздку до Києва, щоб йому після цього було комфортно відвідати РФ, то це неправильно. Тому, як наголосив Зеленський, такий візит він не підтримує.

«Країни ЄС засудили його з цього приводу, країни НАТО теж. На засіданні нашої Ради (Україна-НАТО), хоч вона була закрита, але зрозуміло, що була дуже серйозна розмова. Така доросла розмова про те, що не може бути проросійської політики ні в одного члена НАТО», – заявив глава держави.

Але він уточнив, що Україні треба спробувати побудувати з Угорщиною відносини.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву.

Раніше Орбан відвідав Київ. Під час зустрічі із Зеленським він пропонував Україні розпочати припинення вогню, оскільки це нібито може створити умови для переговорів.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.